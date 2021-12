Mais R$ 3,7 milhões da Saúde para MS por intervenção do senador Nelsinho Trad

O parlamentar conseguiu o pagamento de recursos a oito municípios para aquisição de equipamentos e custeio

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, nos últimos dois dias, a liberação de mais R$ 3,7 milhões em recursos do Ministério da Saúde para oito municípios de Mato Grosso do Sul. Os beneficiados são: Itaporã, Inocência, Angélica, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Paranhos, Sidrolândia e Costa Rica.





Desses municípios, Costa Rica recebeu R$ 999 mil para aquisição de equipamento hospitalar. Os moradores de Itaporã também serão atendidos com R$ 599 mil para compra de equipamentos, assim como Inocência (R$ 72 mil), Paranhos (R$ 570 mil) e Sidrolândia (R$ 299 mil).





Já os municípios de Angélica e Nova Alvorada do Sul, vão receber recursos para atenção básica, nos valores de R$ 300 mil e R$ 680 mil respectivamente.





Por fim, para o município de Mundo Novo foram liberados R$ 206 mil destinados à compra de uma ambulância. “Estamos trabalhando pelo desenvolvimento dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, destaca o senador Nelsinho Trad.​









ASSECOM