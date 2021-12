Mais de 5 mil candidatos realizam prova para concurso da Polícia Civil neste domingo

Concorrência é de cerca de 70 candidatos por vaga de perito e agente de polícia

Neste domingo (12), 5,5 mil candidatos realizam a prova escrita objetiva do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para as funções de perito papiloscopista e agente de polícia científica.





As provas serão aplicadas em Campo Grande, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).





De acordo com a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), do total de inscritos, 3.021 concorrem a uma vaga para perito e 2.523 para agente.





O concurso tem 78 vagas, sendo 42 para perito papiloscopista e 36 para agente de polícia científica.





Ou seja, a concorrência do concurso é de 71 candidatos por vaga para perito e de 70 po vaga para agente.





O fechamento dos portões será às 8h para as provas de perito papiloscopista.





Já as provas para a função de agente de polícia científica, o fechamento será às 14h.





A duração das provas será de 4 horas.





Para a realização da prova escrita, os candidatos deverão comparecer aos locais designados, com antecedência mínima de 30 minutos do horário estabelecido para fechamento dos portões, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.





Os candidatos deverão atentar para os procedimentos de biossegurança vigentes em Mato Grosso do Sul relacionados ao enfrentamento da doença Covid-19, conforme edital.





A divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 14 de dezembro, com a abertura do prazo para interposição de recursos até o dia 15 de dezembro.





Para o concurso estão previstas seis fases, compreendidas entre a Prova Escrita Objetiva, Avaliação Médico-Odontológica, Avaliação Psicológica, Prova de Títulos, Curso de Formação Policial e Investigação Social.





O edital com todas as regras da convocação e orientações para a realização das provas escritas, bem como os anexos com o ensalamentos dos candidatos podem acessados no suplemento do Diário Oficial do Estado nº 10.698.





Perito forense e delegado





No fim de semana passado, foram aplicadas as provas escritas objetivas para as categorias funcionais de Perito Oficial Forense (Perito Criminal e Perito Médico-legista) e Delegado da Polícia.





Ao todo, 5.969 pessoas que se inscreveram, sendo 4.143 para Delegado Civil, 324 para Perito Médico-legista e 1.502 para Perito Criminal.





Conforme informações da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), para os dois dias de prova foram inscritos 11.513 pessoas.





Ao todo serão 236 vagas disponíveis.





Por: Glaucea Vaccari