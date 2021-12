Mais de 270 brinquedos foram arrecadados durante futebol solidário entre Dakila e TV Record

A noite do dia 21 de dezembro foi de muita alegria e diversão no campo de futebol da praça esportiva Elias Gadia, onde o time de DAKILA e da TVMS REDORD se reuniram para uma partida solidária, e conseguiram arrecadar 278 brinquedos que farão o natal das crianças, atendidas pela entidade Sementes de Vida, muito mais feliz.





A iniciativa do jogo partiu de uma conversa entre Mateus Gonçalves, executivo comercial da TVMS Record, e Alan Fernandes, proprietário da 067 Vinhos. “Ambas as empresas tinham um time de futebol e então surgiu essa vontade de juntar as equipes para fazer um jogo. E com isso, a realização foi tomando uma proporção maior e vimos a oportunidade de colocar em prática o primeiro amistoso de um jeito que pudéssemos fazer de um simples futebol, um evento com engajamento de jogadores e da torcida em prol do sorriso das crianças. Perdemos a partida, mas o que importa não é ganhar ou perder, e sim a alegria das crianças que receberão esses presentes com muito carinho, elas sim são vitoriosas”, diz Mateus.





Alan Fernandes ressalta que além da parceria, o Ecossistema Dakila gerou amizades e vibrações positivas. “Esse jogo representa um marco de amizades, de quebra de divisões e de criação de energia, frequência, multiplicação do magnetismo, da densidade, da pressão e luz, então todo mundo está multiplicando a felicidade. Além disso estaremos expandindo esse sentimento para as crianças que são a próxima geração, se nós não cuidarmos delas, o que teremos no futuro?”, indaga o empresário que jogou no time de Dakila.





O presidente do Ecossistema Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, agradeceu o apoio de todos os envolvidos na partida e enalteceu que este é o primeiro de muitos outros jogos que espera participar nos campos da capital sul-mato-grossense. “O jogo foi muito bom, uma parceria e disputa boa que está ajudando muitas crianças, e temos o objetivo de expandir cada vez mais. Agradeço a todos os participantes de Dakila que prestigiaram a partida seja de forma online ou presencial, e também as empresas que se dispuseram em apoiar essa iniciativa. Arrecadamos muitos brinquedos, isso com certeza é o que vale como resultado”.





Entrega dos brinquedos

As crianças do Projeto Sementes de Vida receberam os brinquedos arrecadados durante o futebol

(Foto: Divulgação Projeto Sementes de Vida – todas as crianças possuem autorização para uso de imagem)











E na manhã desta quarta-feira, 22 de dezembro, os brinquedos já começaram a ser entregues no projeto Sementes de Vida, instituição que existe há mais de 15 anos atendendo crianças de quatro a 12 anos, e oferece atividades no contraturno escolar como reforço, aulas de balé, violão, xadrez, entre outras recreações.





Roseli Bethencourt é coordenadora pedagógica do projeto e conta que ficou muito feliz de saber que a instituição foi escolhida por Dakila para receber as doações. “Atendemos em torno de 120 crianças todos os dias e alguns dos profissionais que atuam nas aulas são voluntariados. Dependemos exclusivamente de doação de alimentos, roupas, brinquedos, aquilo que estiver disponível à população. Nessa época de natal, onde as famílias que atendemos não têm condições de comprar presente para as crianças, é muito importante a parceria com empresas que podem contribuir, pois vemos o sorriso de cada uma delas com o carinho que recebem das pessoas que nem conhecem, mas sabem que estão sendo lembradas e amadas”, ressalta.





A coordenadora conta que o projeto precisa de parcerias públicas e privadas para se manter ativa, pois como funciona 100% de forma filantrópica não é fácil conseguir manter todas as despesas do ambiente. “Muito do que fazemos é por amor, mas algumas atividades precisam de investimento para se manter, além disso também servimos lanche às crianças. Estamos em um momento bem delicado, com poucas verbas, mas tentando manter o projeto ativo. Aproveito a oportunidade para dizer que precisamos do apoio de empresas ou da população que queira contribuir com qualquer tipo de doação, pois dessa forma vamos conseguir auxiliar os pequenos a ter uma infância melhor”.





Quem se interessar em ajudar, o projeto se encontra Rua Crumata, 12, Jardim Noroeste. O telefone para contato é o (67) 99913-7097.





O jogo de futebol foi uma realização do Ecossistema Dakila e da TVMS Record, com o apoio da 067 Vinhos, Kion Cosmetics, BDM Digital, Ziguratur, Sectur, FM Cidade 97 e Quali Salva Proteção à Vida. A partida teve transmissão ao vivo pela TVCH que pode ser assistida pelo link: Amistoso entre Amigos: Rede MS X Ecossistema Dakila – Campo Grande/MS – 21/12/2021 – TVCH AO VIVO – YouTube