HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Conversas gostosas e motivadoras, viagem com amigos e novos planos para o futuro manterão o astral em alta. Cuide da saúde, siga os protocolos que a pandemia exige e evite exageros hoje. O coração baterá forte a partir desta tarde. Clima romântico, carinho e animação intensificarão o amor. A temporada de aventuras estará aberta. Respire novos ares!





Touro - 21/04 a 2/05





Saúde mais sensível cobrará cuidados com a alimentação e uma programação leve. Faça as coisas com calma, sem afobações, e curta um dia gostoso. Preparativos de viagem ou programas culturais animarão o clima. Embarque em novas experiências com amigos, faça escolhas sábias e expanda os horizontes. Prazeres diferentes e atividades ao ar livre garantirão bons momentos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Curta momentos carinhosos na vida íntima, brinque com os filhos ou crie programas gostosos com o par e dê leveza ao domingo. Se estiver só, tudo aberto para se envolver num novo romance e iniciar amizades. Encare diferenças com humor nos relacionamentos e mantenha o astral em alta. Uma viagem cobrará paciência. Mude esquemas se for preciso. Mudanças estão pela frente!



Câncer - 21/06 a 21/07





Carinho da família, conforto e notícias de uma antiga amizade anunciam um domingo gostoso e cheio de emoções. Aproveite para movimentar o corpo com caminhadas, treino ou atividades ao ar livre. Conversas num tom profundo fortalecerão vínculos de amizade e planejar os detalhes de uma viagem ativará a imaginação. Aproxime quem está longe com vídeo-chamadas.





Leão - 22/07 a 22/08





Organize tarefas, pesquise informações, leia notícias e fique por dentro dos acontecimentos. Trocas de mensagens e conversas esclarecerão dúvidas sobre uma viagem. Firme bons acordos e divida responsabilidades. A saúde cobrará mais atenção neste fim de ano. Aproveite o período para mudar a rotina e implantar novos hábitos. O prazer estará nas coisas simples!





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo. Planeje investimentos, programe pagamentos e apoie os filhos. Notícias de longe alimentarão o coração com esperanças. Aproveite o fim de ano para quebrar a rotina, embarcar em novas experiências e curtir as coisas boas da vida. O amor inspirará mudanças e novos projetos. É um bom momento para organizar uma viagem.



Libra - 23/09 a 22/10





Domingo gostoso para se cuidar com carinho e dar atenção à família. A passagem da Lua por seu signo destacará sua beleza, elegância e simpatia. Aproveite para fortalecer a imagem e jogar a autoestima para cima. As comunicações estarão aceleradas. Conversas num tom mais sério estabilizarão uma relação especial. Descubra prazeres diferentes e seguros.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite o domingo para dormir mais, relaxar e recarregar as baterias. Boa leitura, maratona de um seriado, meditação ou contemplação da natureza serão ótimas opções para passar um dia sossegado e restaurador. As comunicações continuarão abertas, mas respeite seu tempo e fale só com quem você tiver vontade. Deixe a vida fluir, pois surpresas gostosas aparecerão no caminho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Carinho dos amigos, dicas e novidades darão sabor ao domingo. Fique de olho numa oportunidade imobiliária ou de um negócio familiar. O dia trará boas notícias na área financeira e perspectivas de maior estabilidade. Diminua a ansiedade com uma atividade física. Movimente o corpo e curta prazeres gastronômicos em ótima companhia. Conquistas pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sol e Lua iluminarão o projeto de vida e o futuro. Visualize onde quer chegar e desenhe novos planos. Talvez você retome uma relação que passou por turbulências, ou transforme padrões, com Vênus junto a Plutão em seu signo. Escolhas serão revistas neste período e não será possível resolver tudo de um dia para o outro. Deixar o tempo correr será uma decisão sábia.





Aquário - 21/01 a 19/02





Faça vídeos-chamadas e encurte distâncias com pessoas queridas de longe. O domingo trará otimismo e entusiasmo com novos planos. Amizades especiais apoiarão suas decisões e projetos. Aproveite os momentos de relaxamento para fazer um balanço dos últimos tempos, finalizar um ciclo e preparar o caminho para iniciar outro a partir do seu aniversário.



Peixes - 20/02 a 20/03





Boas perspectivas na área financeira darão tranquilidade neste fim de ano. Aproveite o domingo para fortalecer vínculos de amizade, curtir a família e trocar confidências no amor. Vá mais fundo numa relação especial e afaste fantasias negativas. Você contará com uma rede protetora poderosa para superar obstáculos e alcançar a estabilidade desejada. Cultive a paz interior.





Por: ROSA DI MAULO