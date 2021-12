HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Novas amizades e informações preciosas marcarão a manhã deste domingo. Fique por dentro das novidades, leia notícias e esclareça dúvidas sobre uma viagem ou curso de formação. Você poderá se surpreender com uma resposta positiva ou um convite de longe. Uma nova proposta cobrará decisão rápida. Caminhos estão abertos nos estudos e na carreira. Faça planos para o futuro no amor.





Touro - 21/04 a 2/05





Os negócios estarão aquecidos neste domingo. Ligue o radar nas oportunidades, negocie preços e faça boas compras. Seus padrões de consumo poderão mudar. Encontre opções originais de presentes e planeje as comemorações de fim do ano. Planos e datas de viagem poderão passar por ajustes. Cheque informações e descubra as melhores alternativas! Algumas escolhas serão revistas.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Caminhos do coração estarão iluminados. Comece uma fase mais gostosa no amor e realize sonhos. Conversas num tom mais profundo revelarão mistérios e segredos. Uma viagem a dois será tudo de bom, mas planeje com antecedência e avalie custos. Aproveite o período da tarde para compras e ajustes financeiros. Valores afetivos contarão pontos nas decisões.



Câncer - 21/06 a 21/07





Invista em hábitos saudáveis. Esse é um domingo gostoso para cuidar do corpo, da saúde e da sua imagem. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão o amor e as amizades. Rompa velhos padrões e aprofunde vínculos. É hora de fazer escolhas conscientes e investir num futuro estável. Inclua novas atividades na rotina. Retomar o treino ou caminhar aumentará a vitalidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Diminua a velocidade, durma mais, ceda à preguiça e dê atenção aos sonhos. Domingo gostoso para relaxar e quebrar a rotina. Novas ideias de trabalho abrirão portas para o futuro. Aposte em novos projetos, inove a carreira e reinvente a vida. Bom momento para ampliar relações, planejar viagens e somar forças com amigos. Fase de proximidade com os filhos e clima de confiança no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Futuro atraente, com projeção e popularidade na carreira. Espere por novas propostas de trabalho, abrace a missão e brilhe publicamente. O domingo trará novidades de longe e carinho dos amigos. Rompa barreiras nos relacionamentos e amplie a participação social. Assuntos de família e decisões de vida também estarão no menu. Assuma hábitos saudáveis. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Cenário otimista, autoconfiança e mais segurança nas relações anunciam um domingo animado e divertido. Alargue os horizontes e projete o futuro. Viagens favorecerão o amor nesta fase. Espere também por mais prestígio, ótimo desempenho em provas, entrevistas e negociações. Assuntos de família e de moradia passarão por revisões e as comunicações estarão abertas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Esse é um domingo de muitas emoções! A Lua cheia desencadeará mudanças, aproximará a família e iluminará investimentos. Aproveite o dia para trocar confidências, compartilhar sonhos, limpar o passado e definir planos para as comemorações de fim de ano. Conexões internacionais e planejamento de viagens alargarão horizontes e animarão o clima nesta tarde. É um bom momento para falar de amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas motivadoras e carregadas de emoção intensificarão o amor. Abra o coração, crie planos com o par e some forças. Um sonho poderá se concretizar e movimentar a vida numa direção mais atraente. Espere por conquistas e vitórias com Marte em seu signo. Um novo ciclo de vida favorecerá as finanças e mudanças no lifestyle. O orçamento ficará mais equilibrado nesta fase.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Saúde e trabalho ganharão impulso extra nesta Lua cheia. Aproveite o período da manhã para responder mensagens e receber ótimas notícias. Uma oportunidade de crescimento financeiro poderá chegar de maneira inesperada e balançar o coração. Espere por surpresas e abertura de caminhos. Emoções fortes e carinho marcarão a tarde de domingo. Casamento em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





O amor está em nova dimensão nesta Lua cheia. Alegria, prazer e muita criatividade colorirão este domingo com tons vibrantes. Coloque as preocupações de lado e curta as coisas boas da vida em ótima companhia. As melhores soluções virão em momentos de descontração. Areje a cabeça e dê espaço aos sentimentos. Diminua tensões e beneficie a saúde com atividades físicas.



Peixes - 20/02 a 20/03





Os sonhos ficarão iluminados nesta Lua cheia. Compromissos sociais poderão esperar. Curta o carinho da família e restaure suas energias no sossego do lar. Domingo gostoso para soltar a imaginação, criar, brincar com os filhos, namorar e cultivar emoções positivas. Soluções originais contornarão obstáculos financeiros. Tudo aberto no amor. Conquista profissional à vista!





Por: ROSA DI MAULO