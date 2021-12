HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Novidades deliciosas chegarão por amigos e pelas redes. O sábado será movimentado na vida social e no amor. Aproveite para circular, conhecer lugares diferentes e soltar a curiosidade em novas conexões. Aproxime amizades com palavras carinhosas de incentivo, empatia e consciência coletiva. Cheque informações com fontes sérias e não passe fake news para a frente.





Touro - 21/04 a 2/05





Histórias comoventes despertarão empatia. Contribua com ações sociais e abrace causas coletivas. É um bom momento para ajudar a quem precisa com doações e interesse genuíno de fazer diferença no mundo. Compras apressadas poderão levar a erros. Tome cuidado com confusões nas contas e promoções enganosas. Desapegos e mudanças no lifestyle darão mais leveza à vida.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Clima animado numa viagem ou num programa cultural dará sabor ao sábado. Solte a curiosidade, compartilhe sonhos e aumente a confiança numa relação especial. Aprofunde amizades e intensifique o amor. É um momento de grande sensibilidade e de sentimentos generosos. As emoções estarão à flor da pele com a Lua em seu signo. Aproveite para revelar seus encantos e realizar sonhos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite o sábado para relaxar e alimentar a alma com sentimentos positivos, música, arte e sintonia com a natureza. Conversas significativas aprofundarão um vínculo especial. Siga as dicas dos sonhos, respeite a intuição e curta um clima mágico nas interações de hoje. Um novo ambiente social despertará curiosidade. Bom para fazer amizades e ampliar seu universo.





Leão - 22/07 a 22/08





Sintonia com os filhos, amizades carinhosas e maior abertura social alegrarão o sábado. Curta prazeres diferentes e momentos de descontração. Talvez precise trabalhar ou organizar ideias. Crie projetos, faça planos para o futuro e reinvente a vida. Entusiasmo e alegria estarão de volta, o que torna esse um bom momento para diversificar atividades, mudar hábitos e tornar a rotina mais gostosa.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sonhe alto e visualize o futuro que você deseja. Um passo maior na carreira fortalecerá sua missão. Caminhos de maior realização profissional e pessoal ficarão iluminados neste fim de semana. Resgates do passado abrirão portas no trabalho e inspirarão decisões de vida. Resolva pendências da família e da casa. Novos padrões de conforto tornarão o cotidiano mais gostoso.



Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite momentos relaxantes numa viagem ou em atividades ao ar livre para cuidar do corpo, fortalecer a saúde, curtir prazeres diferentes e alimentar a alma com novas esperanças. Horizontes mais amplos, otimismo e expansão da consciência marcarão este fim de semana. Amplie também as comunicações e os contatos. Embarque em novas experiências e renove os sentimentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas num tom profundo, clima íntimo e bases afetivas firmes darão sensação de proteção. Troque confidências com a família e planeje mudanças. O sábado trará respostas existenciais e fortalecimento interior. Bom para tranquilizar o coração e dissolver velhas angústias. Atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração. Entendimento e acordos com irmãos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Emoções fortes, carinho e entendimento com o par despertarão sonhos. Se estiver só, alguém falará alto ao coração. Embarque num clima romântico e curta momentos mágicos no amor neste fim de semana. É um bom momento para falar de sentimentos, criar planos a dois e intensificar uma relação especial. As decisões de vida ficarão mais claras. Parta para a ação e comece um novo ciclo!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Esclareça dúvidas sobre caminhos a seguir no trabalho e atividades cotidianas. Responsabilidades financeiras e familiares aumentarão nesta fase. É hora de buscar mais estabilidade, incorporar hábitos saudáveis e encerrar um longo ciclo. Vários planetas em seu signo trarão reflexões. Mudanças estão pela frente. Aproveite para renovar conceitos e ampliar recursos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Entusiasmo, otimismo, carisma e animação não faltarão hoje. Curta momentos divertidos, amplie amizades e dê chances ao amor. Sonhos da vida íntima poderão se realizar. Renove estruturas e torne a vida mais leve. Bom momento também para criar projetos, encontrar soluções originais e vencer desafios financeiros. Esclareça informações confusas. Prazer em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Novidades da família, investimentos na casa e emoções positivas colorirão o sábado. Jogue a autoestima para cima e confie no futuro. Momento de realizar sonhos e valorizar suas conquistas. Fique de olho nas oportunidades imobiliárias e de expansão profissional. Você estará muito perto de dar um passo maior na carreira. Sucesso nos empreendimentos!





Por: ROSA DI MAULO