HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Viagem com amigos será tudo de bom. O dia trará convites e oportunidades atraentes. Expanda a consciência e cultive a paz interior com prática espiritual e momentos de relaxamento junto à natureza. A intuição estará aguçada, hoje. Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir e acenderão alertas. Não se engane com aparências, nem se exponha a situações de risco.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite o sábado para curtir momentos carinhosos com amigos numa viagem ou atividades ao ar livre. Bom momento também para ampliar amizades e aumentar as chances para o amor, se estiver só. Inicie relações num ambiente diferente, nas redes ou num curso on-line. Hora de investigar os mistérios da vida e encontrar respostas existenciais. Mudanças virão para melhor!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sonhos a dois criarão um clima mágico na vida íntima. Visualize o futuro e onde quer chegar. Aproveite o sábado também para planejar detalhes de uma viagem com o par e encarar assuntos delicados da convivência. Aprofunde vínculos e separe o “joio do trigo” nos relacionamentos. Momento de melhorar a qualidade das relações com trocas significativas.



Câncer - 21/06 a 21/07





Trabalho e saúde serão os assuntos principais neste sábado. Aproveite os momentos de tranquilidade para criar estratégias e desenvolver ideias. Sonhos com uma viagem e conexões com pessoas queridas de longe manterão o astral em alta. Hora de aprofundar vínculos afetivos e dar chances ao amor. Pense no que quer construir para o futuro. Poder de conquista em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Use seus talentos criativos para encontrar soluções de vida e diminuir pressões. Aproveite o sábado para descobrir prazeres, brincar com os filhos, trocar confidências com a família e ampliar relações. Nova atividade tornará a rotina mais agradável. Hora de pensar em mudanças e dar mais espaço aos relacionamentos. Se estiver só, alguém chegará para ficar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sonhos românticos, lembranças de experiências já vividas e conversas sensíveis intensificarão as emoções neste sábado. Embarque num clima mágico no amor e dê mais sabor à vida. Alguém especial do passado poderá voltar com proposta de trabalho. Resgate relações e some forças. Talvez sobre trabalho para o fim de semana. Foque nas soluções práticas.



Libra - 23/09 a 22/10





Anote ideias, amplie discussões e aprenda algo novo. As comunicações estarão abertas neste sábado. Aproveite também para movimentar o corpo e dar atenção à saúde. O prazer estará nas coisas simples e rotineiras. Bom momento para investir em mais conforto, dar atenção à família e fortalecer vínculos importantes em sua vida. Novos negócios e investimentos entrarão no radar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor. Emoções fortes marcarão este sábado que terá uma atmosfera mágica envolvendo os relacionamentos. Conversas num tom profundo fortalecerão um vínculo especial. Esclareça dúvidas, exponha sentimentos e chegue em bons acordos. O orçamento ficará mais equilibrado com as iniciativas e decisões de hoje. Amor e criatividade em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas motivadoras, discussões de assuntos de interesse coletivo e empatia movimentarão os relacionamentos neste sábado. Objetivos pessoais e projeto de vida ficarão mais definidos. Esclareça dúvidas e decida planos da vida íntima. Apoio à família e conexões do passado também entrarão no menu de hoje. Fortaleça bases materiais e afetivas. Novo ciclo pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Relaxe, respire, dê espaço aos sentimentos e tome decisões de vida. Palavras carinhosas, repletas de emoção marcarão as interações de hoje. Conte com apoio de amizades nas escolhas e decisões de investimentos. Você encontrará boas soluções financeiras para manter a estabilidade e segurança. Encerre um longo ciclo, com autoconhecimento e visão de futuro.





Aquário - 21/01 a 19/02





Os sonhos revelarão sentimentos e intenções. Mudanças acontecerão de dentro para fora e influenciarão decisões sobre o futuro. Ajude a quem precisa. O sábado trará empatia e maior envolvimento com causas sociais. Apoie amizades, amplie discussões nas redes e contribua com o bem de todos. Hora de pensar coletivamente e fazer diferença no mundo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sábado gostoso para sonhar com o futuro, dar asas à imaginação e expressar os sentimentos livremente. Atividades ao ar livre, sintonia com a natureza e confiança nos relacionamentos próximos colorirão o dia. Aproveite também para cuidar da imagem, da beleza e da saúde. Pequenos gestos farão grande diferença nas conexões de hoje. Novidades no ar!





Por: ROSA DI MAULO