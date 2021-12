HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Dia sujeito a distrações e devaneios. Diminua a velocidade e dê espaço aos sentimentos. Investigue informações, desfaça confusões e delate fake news. O momento cobrará visão de futuro, solidariedade e responsabilidade social. Pense coletivamente e faça a diferença. Ligações internacionais e notícias de longe ampliarão a consciência e alargarão horizontes. Poder em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Amizades carinhosas e empatia em novas relações darão força para você concretizar as mudanças desejadas e dar um passo maior na direção do futuro. Conte com grande suporte e encare os desafios de frente. Bom momento para abraçar causas sociais e fazer sua parte para o bem de todos. Escolhas e projeto de vida passarão por revoluções. Viagem favorecerá o amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Popularidade, projeção, sucesso e visibilidade profissional marcarão o dia. Lance um projeto, ou assuma maior liderança no trabalho. Sucesso e prestígio estarão garantidos. Assuma novos desafios com autoconfiança e fé. Você estará mais perto de realizar os sonhos e melhorar a qualidade de vida. Visualize onde quer chegar e fortaleça a reputação. Cumplicidade no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos com uma viagem e ganho de prestígio no trabalho manterão o astral em alta. Conte com mais organização, aumente a produção, decida detalhes e finalize projetos. Mudanças na maneira de se relacionar produzirão resultados positivos no amor, em novas conexões e no ambiente de trabalho. Fase de sucesso e projeção. Invista no seu futuro. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Aposte em mudanças e elimine angústias. Troca de confidências aproximarão os filhos, o par e amizades especiais. Descubra prazeres diferentes, desenvolva ideias e crie projetos. O cotidiano ficará mais gostoso com novas atividades, viagens e divisão de responsabilidades. Hora de aprender a receber, valorizar seus talentos e investir em qualidade de vida. Confiança no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta de trabalho cobrará resposta rápida. Ligue o radar nas oportunidades, resgate antigos contatos e conte com poder de negociação em atividades comerciais e contratos. O dia trará sucesso em tudo que fizer. Bom para ampliar a atuação e alavancar a carreira. Atividade física e novos hábitos beneficiarão a saúde. O amor inspirará mudanças. Resolva assuntos do coração.



Libra - 23/09 a 22/10





Dia de sorte. Aproveite oportunidade de investimento, ou de iniciar novo projeto. Clima alegre nos relacionamentos manterá o astral em alta. Some forças com a família nas decisões financeiras. Negócios estarão aquecidos. Amor com entusiasmo e autoconfiança. Se estiver só, alguém falará ao coração. Construa a relação com calma. Segurança virá em primeiro lugar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Tome a iniciativa e promova a união familiar. O dia trará sentimentos generosos, lembranças gostosas, resgates do passado e carinho das pessoas queridas. Bom para fortalecer vínculos e eliminar velhos conflitos. Acertos e acordos financeiros darão tranquilidade. Valorize as origens e fortaleça suas raízes. Hora de investir em mais conforto e segurança. Quebre barreiras no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas motivadoras, palavras carinhosas e muita emoção darão sabor ao dia. Espere por ótimo desempenho em reuniões de trabalho, entrevistas e apresentações. As comunicações estarão abertas. Conte com poder de negociação em atividades comerciais e contratos. Bom momento para firmar acordos financeiros e planejar compras. Comece novo ciclo de vida!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ligue o radar nas oportunidades de negócio. Você poderá aprovar um orçamento, melhorar condições de contrato, ou iniciar um trabalho. Bom momento também para compras e acertos com a família. Estabilize a vida financeira e ganhe tranquilidade. Amigos darão dicas de investimentos. Valerá esclarecer informações e pensar com calma. Finalize um longo ciclo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Alto astral, brilho, carisma e autoconfiança marcarão sua presença, hoje. Aproveite para motivar a equipe, fortalecer amizades e ampliar o poder de influência nas redes. Dia de fortes emoções e de conquistas pessoais. Lute por liberdade, abrace causas sociais e pense coletivamente. Amor com sentimentos renovados. Expectativas poderão se cumprir e realizar sonhos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Dê atenção às necessidades pessoais e aos sonhos. Conte com empatia em novas conexões e fortaleça vínculos de amizade. Decisões de viagem animarão o clima. Conte com sucesso dos empreendimentos e estabilidade financeira. Invista na sua imagem e jogue a autoestima para cima. Alto astral, brilho e empatia atrairão relacionamentos. Companheirismo e união no amor.





Por: ROSA DI MAULO