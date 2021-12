HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Responsabilidade social será tema de conversas com amigos, equipe ou grupos de discussão. Com muitas mudanças em andamento, o dia pedirá foco e praticidade. Notícias e informações de hoje poderão alterar algum plano. Espere por esclarecimentos, antes de tomar decisões definitivas. Aliança poderosa impulsionará a carreira. Amor com planos de futuro.





Touro - 21/04 a 2/05





Consolide a carreira. Novo projeto decolará e trará mais liberdade. Formalize uma parceria, ou amplie conexões com pessoas de outra localidade, mestres e autoridades. Bom momento para ganhar reputação e aumentar o poder de influência. Sintonia com amizades, empatia e maior engajamento em causas coletivas também marcarão o dia. Comece uma fase nova no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Planeje férias, visualize o que quer para o futuro e acelere a produção no trabalho. Contar com colaboradores éticos e competentes será essencial nesta fase de excesso de demandas. Aprofunde relações. Amor com sonhos e entendimento. Troque confidências e aumente a cumplicidade numa relação especial. Planos a dois tornarão o futuro mais atraente.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sentimentos profundos inspirarão mudanças e planos de longo prazo. Visualize o futuro e aposte em metas mais altas. Sonhos com uma viagem causarão distrações. Cheque a agenda e evite esquecimentos. Conte com sucesso nos empreendimentos. Bom momento para se expor, iniciar relacionamentos e aprofundar vínculos. Amor em nova dimensão. Poder de conquista em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Demandas dos relacionamentos aumentarão. Fortaleça a reputação e faça escolhas com mais segurança. Amizades ficarão mais sólidas. Amplie a participação social e o alcance da sua voz no mundo. Brilho, criatividade e soluções originais não faltarão nesta fase. Bom momento para se expor e conquistar novos espaços. Resgate antigos contatos de trabalho. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Dê um passo maior na carreira. O dia trará visibilidade, reconhecimento e segurança no trabalho. Imprima sua marca em tudo que fizer, seus talentos estarão em destaque. Amor com mais profundidade e atitude. Bom para intensificar uma relação especial ou para se apaixonar novamente. Investigue informações, descubra segredos e esclareça contratos. Cuide da saúde.



Libra - 23/09 a 22/10





Valorize seus talentos e fortaleça a autoconfiança. O dia trará mais prestígio e relevância. Fase de conquista financeira e de decisões familiares. Planos de viagem e investimentos em conforto ganharão força. Comunicações e contatos estarão abertos. Conte com ótimo desempenho em entrevistas, apresentações de ideias, provas e transações comerciais. Acerte documentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Fase de conquistas pessoais, parta para a ação e realize desejos. Responsabilidades familiares aumentarão. Converse com irmãos, tome a iniciativa nos relacionamentos e amplie contatos. O dia trará esclarecimentos e ajustes nos planos. Reestruturações na casa proporcionarão maior bem-estar e segurança. Simplifique tarefas, descomplique a cabeça e valorize o essencial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Reestruture a rotina e negocie acordos financeiros. Novidades de trabalho surpreenderão. Confie na intuição e descubra oportunidades. Comunicações e contatos estarão aquecidos. Marque presença nas redes e compartilhe informações de interesse coletivo. Bom também para se entender com os filhos, irmãos e vizinhos. Encare assuntos delicados e amplie discussões.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva pendências e assuntos financeiros com a família. Despesas poderão aumentar. Conte também com boas notícias no trabalho ou oportunidade de negócio. O dia trará encontros importantes e mudanças nos investimentos. Encerre um longo ciclo e finalize dinâmicas do passado. Informações poderão ser confusas hoje. Esclareça detalhes, antes de decisões.





Aquário - 21/01 a 19/02





A entrada da Lua em seu signo jogará o foco nas necessidades pessoais, reestruturações da casa ou da vida familiar. Bom momento para determinar planos de longo prazo, dar um passo maior na carreira e decidir o futuro. Expectativas se cumprirão. Assuma mais poder e espere por uma conquista profissional relevante. Não se iluda com aparências. Tome cuidado com fraudes.



Peixes - 20/02 a 20/03





Decida uma viagem, ou ingresse num grupo seleto. O dia trará conexões poderosas e maior participação social. Encontre tempo para relaxar e equilibrar suas energias, entre um compromisso e outro. Se puder, trabalhe de casa ou termine o expediente mais cedo e desacelere. Fase de sucesso e de maior estabilidade financeira. Companheirismo no amor.





Por: ROSA DI MAULO