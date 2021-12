HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e termine o ano com fé e confiança no futuro. Com clima animado, ambiente carinhoso e protetor, você terá a companhia de amizades especiais para deixar o passado para trás e apostar num novo começo. Determine metas mais altas na carreira e abra seus caminhos com força nas intenções e desejos. Sucesso pela frente!





Touro - 21/04 a 2/05





A fé moverá montanhas nesta fase de mudanças e de liberdade. Eleve os sentimentos e aposte num ritual íntimo de passagem de ano, longe do barulho e das formalidades. Um clima mágico envolverá amizades especiais que compartilham deste seu momento de decisões sérias sobre o futuro e de renovação. Some forças com seu grupo e espalhe energias positivas nas redes.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





O poder do amor derrubará barreiras, julgamentos e preconceitos. Crie um ambiente íntimo e seguro na comemoração da passagem do ano. Projetos a dois, que poderão incluir uma viagem longa, ganharão força e detalhes de roteiro. O momento será bom também para mudar filosofias e encontrar respostas existenciais. Júpiter apontará caminhos atraentes para o futuro.



Câncer - 21/06 a 21/07





Programação saudável, novas amizades, empatia nos relacionamentos e segurança marcarão o encerramento do ano. Comemore também suas conquistas e vitórias no trabalho. Júpiter em harmonia com seu signo alargará os horizontes e aumentará seu prestígio nos próximos meses. Espere também por um clima mágico no amor durante uma viagem e estabilidade na vida íntima.





Leão - 22/07 a 22/08





Sabor de aventura, sonhos de mudanças, proximidade com os filhos e segurança nas relações colorirão esta passagem de ano. Novas ideias de trabalho e de inovação da carreira apontarão um futuro atraente. Prazer, entusiasmo e criatividade estarão de volta. Júpiter anuncia novos rumos e maior poder. Embarque em novas experiências e torne a vida mais gostosa.





Virgem - 23/08 a 22/09





Pessoas queridas se farão presentes por vídeo-chamadas, mensagens e surpresas gostosas nesta passagem de ano. Expresse seu carinho à família e programe uma comemoração tranquila. Com Vênus retrógrado, você preferirá a privacidade e a segurança hoje. Embarque num clima mágico no amor e acredite nos sonhos. Notícias de longe alegrarão o coração.



Libra - 23/09 a 22/10





Conversas inspiradoras, palavras carinhosas e clima divertido manterão o astral em alta nesta passagem de ano. Descubra novidades numa viagem. Passeios gostosos, na companhia da família e de pessoas queridas, garantirão bons momentos. Planeje mudanças, compartilhe sonhos, amplie relações e aumente a confiança no futuro. Bases afetivas ficarão mais fortes.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Família em segurança, presentes e conquista financeira anunciam uma passagem de ano animada, com muitos motivos para comemorar. Troque mensagens com amigos, circule nas redes e espere por surpresas gostosas. O dia trará novidades e ideias de novos projetos. Júpiter em harmonia com seu signo ativará a criatividade, além de aumentar as chances para o amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O dia será de muitas emoções e trocas carinhosas. Com Lua e Marte em seu signo, carisma, otimismo e motivação não faltarão hoje. Faça escolhas sábias e celebre a passagem de ano em segurança. Sintonia com a família e novidades de trabalho anunciam mais estabilidade material e afetiva no próximo ciclo. Valorize o que já foi construído e espere por novas conquistas!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Os sonhos estarão em destaque. Clima descontraído e carinhoso com a família, mensagens animadas e surpresas gostosas anunciam momentos mágicos nesta passagem de ano. Emoções estarão amplificadas no amor. Vá mais fundo nos sentimentos e fortaleça os laços afetivos. Você poderá resgatar antigas relações, com Vênus retrógrado em seu signo.





Aquário - 21/01 a 19/02





O carinho de amizades de longa data e também o espaço para novas conexões animarão o clima nesta passagem de ano. Troque mensagens, faça vídeo-chamadas e espere por muita emoção nas interações de hoje. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos e encerrar o passado. A boa notícia com Júpiter na sua área do dinheiro é que as finanças vão melhorar!



Peixes - 20/02 a 20/03





Algo maior se desenhará para o futuro nesta passagem de ano. Espere por sucesso dos empreendimentos, projeção na carreira e estabilidade financeira. Perspectivas serão positivas com Júpiter em seu signo. Aposte nos planos de expansão e caminhe com fé. Conversas animadas com a família, amizades próximas e o par animarão o clima. Some forças no amor!





Por: ROSA DI MAULO