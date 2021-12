HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Clima íntimo, sintonia com a espiritualidade e momentos divertidos com amigos anunciam um dia gostoso e sossegado. Aproveite também para criar planos a dois, revelar sentimentos e intensificar o amor. A sensibilidade estará amplificada nesta fase! Curta as coisas boas e o lado mágico da vida. Desenhe metas mais altas na carreira ou anote ideias que virão à mente hoje.





Touro - 21/04 a 2/05





Emoções fortes marcarão os encontros de hoje numa viagem ou em programas culturais. O dia favorecerá o amor em todas as suas dimensões. Histórias comoventes de amigos e acontecimentos coletivos tocarão o coração profundamente. Aproveite a pausa no trabalho para curtir momentos de liberdade, explorar lugares exóticos e descobrir prazeres diferentes.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Organize tarefas para sobrar tempo livre. O dia será gostoso para falar com amigos, cuidar da saúde e do corpo com caminhadas ao ar livre e descontrair. Assuntos íntimos e existenciais estarão em destaque. Troque confidências e aprofunde uma relação especial. Depois de doze anos, Júpiter inicia a passagem por sua área da carreira. Espere por muito sucesso pela frente!



Câncer - 21/06 a 21/07





Otimismo, prazeres, viagens, aventuras, enriquecimento cultural e horizontes mais amplos marcarão o trânsito de Júpiter em harmonia com seu signo. Aproveite este fim de ano para curtir a natureza em ótima companhia. Chances para o amor poderão vir no pacote de férias, se o coração estiver livre. Cheiro de novidade no ar nos encontros de hoje. Novas relações à vista!





Leão - 22/07 a 22/08





Curta momentos divertidos e aventuras com os filhos, ou o par. O dia trará segurança nas relações, prazeres diferentes e inspiração para novos projetos. Júpiter por um longo período incentivará mudanças. Pense no estilo de vida que você deseja e reinvente a vida neste fim de ano. Algo maior se desenhará para o futuro. Rotina e trabalho poderão passar por reestruturações.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas motivadoras farão o coração bater mais forte. Espere por momentos deliciosos no amor neste fim de ano. Júpiter por um longo tempo favorecerá o casamento, além de ampliar relações e conexões com estrangeiros. Se estiver só, você poderá se envolver para valer num novo romance. Aproveite também para aproximar os filhos e resgatar antigos relacionamentos.



Libra - 23/09 a 22/10





O clima será animado em novas relações e programações de hoje. Encontros inesperados, conversas estimulantes e novidades anunciam um dia gostoso e surpreendente. Aproveite para caminhar, curtir a natureza, descobrir lugares charmosos e uma gastronomia diferente. Um reencontro com alguém do passado entrará no menu. Espere por ligações de pessoas queridas de longe.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Empatia e emoção marcarão os encontros de hoje. Espere por um clima mágico no amor, carinho dos filhos ou surpresa gostosa de alguém especial. A Lua em seu signo despertará sonhos e inspirará romantismo. A sensibilidade estará amplificada. Siga a intuição e deixe a vida fluir naturalmente. Conversas com a família definirão novos planos. Júpiter trará sorte e mais paixão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O dia será sujeito a devaneios. Relaxe num lugar bonito e curta momentos deliciosos de sossego. Júpiter aproximará a família e ampliará seu conforto. Aproveite a passagem de Marte por seu signo para treinar, praticar um esporte e cuidar do corpo. Decisões de vida serão tomadas com mais segurança neste fim de ano. Administre seus recursos com sabedoria.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite este fim de ano para curtir amigos, circular, brilhar e ampliar relações. Os encontros de hoje darão no que pensar. Espere por empatia e histórias motivadoras. Vários planetas em seu signo movimentarão a vida numa direção mais atraente. Júpiter incentivará estudos e maior participação em grupos de discussão. Renove os sentimentos e aposte num projeto inovador.





Aquário - 21/01 a 19/02





Boas perspectivas e confiança no futuro darão tranquilidade. Aproveite o fim do ano para relaxar, curtir momentos mágicos junto à natureza ou o sossego do lar e reavaliar escolhas. Sonhe alto! Júpiter trará oportunidades de expansão financeira e aumento do patrimônio no próximo ano. Novos padrões de conforto e novidades da família anunciam reestruturações pela frente.



Peixes - 20/02 a 20/03





Encontros numa viagem ou num ambiente diferente, programação gostosa com amigos e conversas motivadoras manterão o astral em alta. Aproveite este fim de ano para visualizar novos caminhos e expandir o projeto de vida. Com Júpiter em seu signo, autoconfiança, otimismo e atitude não faltarão. Espere por oportunidades poderosas. Amor em alta!





Por: ROSA DI MAULO