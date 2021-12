HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Uma mudança de ambiente trará momentos de privacidade. Visualize onde quer chegar e desenhe planos, pois vários planetas apontam para um futuro promissor e sucesso na carreira. Seus caminhos estarão iluminados neste fim de ano. Fortaleça a fé, relaxe e curta momentos mágicos no amor. Valerá também viajar com amigos, praticar um esporte ou conferir a agenda cultural da cidade.





Touro - 21/04 a 2/05





Renove os sentimentos e embarque em aventuras. O dia trará surpresas e mais intensidade no amor. Decisões sobre o futuro serão tomadas com mais segurança hoje. Aproveite o fim de ano para curtir a natureza, explorar lugares diferentes e expandir os horizontes. Conversas esclarecedoras dissiparão desconfianças numa relação especial. Liberdade e prazer pela frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conversas íntimas reforçarão a segurança e aumentarão a cumplicidade numa relação especial. Vá mais fundo no amor. A fase trará mudanças no estilo de vida e no ambiente social. Aproveite o dia para cuidar da saúde e implantar novos hábitos. A entrada de Júpiter na sua área da carreira anuncia um longo período de oportunidades e de sucesso profissional. Futuro atraente!



Câncer - 21/06 a 21/07





Viajar será tudo de bom no amor e nas amizades. Espere por empatia e trocas motivadoras em novos relacionamentos. Aproveite este fim de ano para curtir prazeres diferentes junto à natureza, conhecer gente interessante e ampliar referências. Júpiter em harmonia com seu signo trará otimismo, autoconfiança, aventuras e investimentos no seu desenvolvimento. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Avalie perdas e ganhos. Júpiter incentivará mudanças e desapegos. Aproveite este fim de ano para transformar padrões emocionais e mudar o próprio futuro. Viajar e curtir aventuras ao ar livre serão ótimas opções para se revitalizar, renovar os sentimentos, aproximar os filhos ou o par e estreitar laços afetivos, mesmo que precise trabalhar à distância. Fé e pé na estrada!





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas carregadas de emoção alimentarão o coração com esperanças. Tudo aberto para o amor neste fim de ano. A entrada de Júpiter na sua área afetiva ampliará relações e favorecerá o casamento por um longo ciclo. Se estiver só, alguém especial chegará para ficar, mesmo que demore para o relacionamento se firmar. Mude padrões, reveja escolhas e reinvente a vida.



Libra - 23/09 a 22/10





Recupere perdas dos últimos tempos e fortaleça laços afetivos. Uma viagem com a família será tudo de bom. Aproveite este fim de ano para curtir prazeres gastronômicos, cuidar do corpo e fortalecer a saúde. Conversas gostosas, novas relações e chances para o amor também estarão no pacote. Aprofunde vínculos e transforme padrões. Oportunidades despontarão no horizonte.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com a Lua em seu signo, dedique mais tempo às suas necessidades e interesses. Emoções estarão à flor da pele, portanto evite discussões repetitivas e situações estressantes. A paciência estará curta nos relacionamentos. Aproveite este fim de ano para mudar de assunto e aprender coisas novas. Proximidade com a família e estabilidade financeira darão segurança. Cuide da saúde.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nada melhor do que relaxar em casa ou num lugar bonito perto da natureza. Este fim de ano trará conforto, harmonia com a família e perspectivas positivas na área financeira. Ainda haverá muitas coisas práticas para resolver pela frente. Tire uns dias de descanso das preocupações e curta momentos mágicos de relaxamento e prazeres. Marte em seu signo anuncia conquistas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aceite convites de amigos, circule, amplie relações e curta um fim de ano diferente. Novidades não pararão de chegar. Ligue o radar nos negócios e oportunidades financeiras. Será um bom momento para você descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro e de cuidar do seu patrimônio. O corpo pedirá descanso e momentos de relaxamento. Novo ciclo pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o fim de ano para relaxar, encerrar um longo ciclo e pensar no futuro. Mantenha as antenas ligadas nas oportunidades e amplie perspectivas. A entrada de Júpiter na sua área do dinheiro poderá aumentar o patrimônio, o salário e o poder financeiro nos próximos meses. Escolhas serão feitas com mais segurança. Novas amizades à vista!



Peixes - 20/02 a 20/03





O clima será gostoso numa viagem e nas interações de hoje. Aproveite o fim de ano para curtir amizades, aventuras e prazeres. No amor, confiança e companheirismo darão mais leveza. A entrada de Júpiter em seu signo trará otimismo, animação, oportunidades e expansão do projeto de vida. Aposte em novos planos e espere pelo sucesso dos empreendimentos. Caminhe com fé!





Por: ROSA DI MAULO