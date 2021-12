HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Uma programação animada com amigos afastará qualquer preocupação. Espere também por novas amizades hoje! Escolha de parceiros profissionais e planos da vida íntima passarão por revisões, com Vênus retrógrado nessa fase. Deixe o tempo correr, a vida andar e não se precipite nas decisões sobre o futuro. Uma mudança de ambiente, ou viagem, fará bem ao espírito.





Touro - 21/04 a 2/05





Cuidados com a saúde e a pandemia poderão alterar a programação. Se for viajar, verifique os melhores horários e conte com atrasos. Talvez você precise abrir espaço na agenda para um contato profissional antes de encerrar as atividades. Notícias positivas na área financeira ainda virão. Confie no futuro e promova as mudanças desejadas. Explore um ambiente diferente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Busque momentos de privacidade com o par e saiba equilibrar a vida íntima com a social. Com Vênus retrógrado nesta fase, assuntos delicados de convivência e diferenças virão à tona, o que será positivo para aprofundar a relação e expressar seus desejos. Brinque com os filhos, espalhe otimismo e cultive a alegria. Os horizontes estarão mais amplos neste fim de ano.



Câncer - 21/06 a 21/07





Clima carinhoso com a família, conforto e segurança darão serenidade para cumprir tarefas de trabalho e manter a paciência. Movimentações na equipe ou no ambiente social cobrarão atenção e escolhas sábias. Jogue a autoestima para cima e amplie relações. Conversas gostosas fortalecerão amizades e novos vínculos. Cuide do corpo e da saúde com disciplina hoje.





Leão - 22/07 a 22/08





Excesso de tarefas, comunicações e solicitações cobrarão agilidade. Dê atenção à saúde e estabeleça prioridades. Filhos, casamento ou parceria e irmãos serão os primeiros da lista. Encontre soluções práticas para simplificar preparativos de viagem ou pendências da vida familiar. Se planejar direitinho, você dará conta de todas as demandas. Aventuras pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Os negócios estarão aquecidos. Você poderá ganhar mais no trabalho, planejar compras, programar pagamentos, comemorar vitórias e o saldo positivo neste fim de ano. À noite, decida uma viagem de última hora ou aproxime quem está longe com vídeo-chamadas ou mensagens carinhosas. O amor removerá montanhas nesta fase. Aproveita para derrubar barreiras e dar mais sabor à vida.



Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar da beleza e da imagem e apoiar a família. É um dia gostoso para sonhar com o futuro, soltar a imaginação e planejar atividades numa viagem. Otimismo, prazeres diferentes e cenário positivo para o futuro manterão o astral em alta. Fortaleça as bases afetivas e aumente a autoconfiança. Novas relações à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Descubra novidades, cheque informações e resolva pendências com irmãos. Assuntos de família estarão em destaque. O dia será sujeito a distrações e a sensibilidade estará amplificada. Encontre tempo também para relaxar e avaliar sonhos. Novos relacionamentos começarão com conversas estimulantes. Deixe a vida fluir livremente e dê chances ao acaso.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cuide melhor dos seus recursos e espere por oportunidades de negócios. Vários planetas anunciam crescimento financeiro e maior estabilidade. Aproveite este fim de ano para tomar decisões de vida, curtir as amizades e fortalecer a união no amor. Circule, curta momentos de liberdade e descubra lugares diferentes. Prazeres e realização de desejos animarão o clima.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Fique de olho no futuro e nos novos modelos de negócios. Decisões de vida incluirão mudanças nos investimentos e projetos. As melhores soluções virão em momentos de relaxamento e de descontração. Aproveite o fim de ano para curtir a família, rever escolhas e renovar objetivos. Existe um novo ciclo pela frente, com abertura para se reinventar e descobrir caminhos mais atraentes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Novidades da família, prestígio e poder de influência desenharão um cenário positivo para o futuro. Aproveite para viajar e curtir momentos deliciosos no amor. Outra opção será conferir a agenda cultural, estreitar laços de amizade e apostar em planos de expansão para o próximo ano. Conexões com pessoas de longe esquentarão o coração. Encerre um ciclo e renove estruturas



Peixes - 20/02 a 20/03





Momentos deliciosos de privacidade darão sabor ao dia. Avalie os sonhos, troque confidências com o par e intensifique a vida íntima. Se estiver só, uma amizade poderá se tornar mais íntima neste fim de ano. Caminhos abertos a partir desta noite para viajar, curtir a natureza ou reunir amigos numa programação gostosa. As perspectivas estão boas na carreira e nas finanças. Sucesso pela frente!





Por: ROSA DI MAULO