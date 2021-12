HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Trânsitos astrológicos de grande significado marcarão este Natal com reposicionamentos nas relações e responsabilidade social. Caminhos para o futuro ficarão iluminados na carreira e no amor. Você poderá alterar escolhas, aprofundar vínculos com parceiros e eliminar velhas angústias, isso porque Vênus retrógrado está junto à Plutão. Aproveite esta fase para encerrar disputas e valorizar o essencial!





Touro - 21/04 a 2/05





Assuma mais liberdade e independência. Você poderá promover uma verdadeira revolução em sua vida e mudar o futuro. Viagem em família e sintonia com a espiritualidade expandirão a consciência. Nada será igual neste Natal. Rompa barreiras nos relacionamentos, cumpra formalidades com grandiosidade de espírito e promova a união com gestos generosos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sintonia com a família, clima íntimo e trocas carinhosas iluminarão os sentimentos neste Natal. Arrume a casa, crie um ambiente acolhedor e aprofunde vínculos especiais em sua vida. Novas relações se firmarão nesta fase. Trânsitos astrológicos importantes renovarão crenças, filosofias e aumentarão a cumplicidade no amor. Fortaleça amizades com gestos atenciosos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Troque mensagens carinhosas com amigos e mantenha as comunicações abertas. Conversas carregadas de emoção fortalecerão vínculos especiais em sua vida. Trânsitos astrológicos importantes anunciam mudanças de comportamento e da maneira de se relacionar neste Natal. Responsabilidades com a construção do futuro, trabalho e com a saúde aumentarão.





Leão - 22/07 a 22/08





Compras de última hora e planejamento de investimentos futuros agitarão o clima. Trânsitos astrológicos importantes mudarão padrões de relacionamento, inovarão a carreira e darão mais segurança nas relações próximos. Some forças com o par e com os filhos e dê mais leveza à vida. Uma viagem devolverá o entusiasmo e a alegria. Mude a rotina.





Virgem - 23/08 a 22/09





Emoções fortes marcarão as conversas em família, trocas de mensagens e interações nas redes. Aspectos astrológicos importantes quebrarão a rotina e intensificarão o amor. Notícias surpreendentes de longe esquentarão o coração e aumentarão desejos de mudanças. O dia terá um clima mágico, sintonia com a espiritualidade e prazeres simples. Faça um Natal diferente!



Libra - 23/09 a 22/10





Diminua o ritmo, relaxe, curta momentos carinhosos e aprofunde o diálogo com a família. Trânsitos astrológicos importantes transformarão antigos padrões de comportamento e fortalecerão as bases afetivas. Cuide das relações próximas, do conforto e da segurança. Este Natal trará fortalecimento interior e conexões profundas com pessoas queridas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Converse com irmãos e resolva pendências familiares, pois as comunicações estarão abertas. Amizades carinhosas e mensagens inspiradoras alimentarão a alma neste Natal. Aspectos astrológicos importantes renovarão estruturas e aumentarão responsabilidades familiares. Uma conquista financeira também marcará o dia. Dê atenção à saúde e evite exageros.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Renove conceitos e planeje o futuro. Aspectos astrológicos importantes movimentarão a vida numa direção mais atraente. Este Natal trará presentes que tocarão a alma. Conte com estabilidade e boas notícias na área financeira neste fim de ano. Decisões de vida serão tomadas com mais segurança. Pense a longo prazo e administre seus recursos com sabedoria.



Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cenário otimista, sentimentos generosos e objetivos mais claros darão serenidade. Trânsitos astrológicos importantes anunciam mudanças nos investimentos, nas escolhas e nos conceitos sobre o prazer. Conexões com pessoas queridas de longe alegrarão o coração. Neste Natal, aproxime a família com mensagens positivas, gestos carinhosos e vídeo-chamadas.



Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos e planos de mudança marcarão este Natal. Trânsitos astrológicos importantes anunciam reestruturações de vida e encerramento de um longo ciclo. Cultive a paz interior e crie um clima mágico nas relações. Surpresas gostosas da família e mensagens esperançosas de amigos esquentarão o coração. Relaxe e curta bons momentos!



Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento para expressar seu carinho e gratidão às pessoas queridas que fazem parte de sua vida. Clima romântico e confiança no futuro intensificarão o amor neste Natal. Trânsitos astrológicos importantes afastarão medos e inseguranças de vez. Areje a cabeça, marque presença nas redes, troque mensagens com amigos e crie um clima leve nos encontros de hoje.





Por: ROSA DI MAULO