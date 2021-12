HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

Perspectivas positivas na carreira e na área financeira marcarão este fim de ano. Pense no futuro, determine novas metas e planeje investimentos. Brilho, criatividade e ideias originais não faltarão hoje. Motive a equipe, coloque a conversa em dia com amigos e fique por dentro das novidades. Máscaras poderão cair no ambiente social. Saiba em quem confiar!





Touro - 21/04 a 2/05





Cuide da família, da casa e crie um ambiente acolhedor. As demandas aumentarão nesta fase. O dia trará lembranças gostosas e saudades de antigas amizades ou de alguém que marcou sua história de vida. Vênus retrógrado levantará desconfianças no amor ou atrasará a formalização de um negócio em parceria. Aproveite para esclarecer sua posição nas relações e cuidar da reputação.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Esclareça dúvidas, mal-entendidos e informações confusas. As conversas de hoje tocarão em pontos significativos nos relacionamentos. Expresse seu carinho aos amigos, à equipe e às pessoas especiais que fazem parte de sua vida. O Sol iluminará mudanças e o estilo de vida desejado. Avalie posturas e comportamentos. Talvez você mude de ideia sobre planos e escolhas.



Câncer - 21/06 a 21/07





Resolva assuntos financeiros e diminua pressões. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas e decisões. O dia trará conquistas no trabalho, investimentos na evolução da carreira e confiança no futuro. Pense a longo prazo e no que poderá dar certo. O dia trará respostas existenciais e entendimento mais profundo das relações e dos caminhos a seguir. Estabilize a vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Dedique mais tempo a você! Com a Lua em seu signo, cuidar da saúde, da imagem e do equilíbrio serão prioridades. Renove os sentimentos e jogue a autoestima para cima. Relações de trabalho e atividades cotidianas serão revistas nesta fase com Vênus retrógrado. Planeje o futuro e inove a atuação profissional. Conexões com pessoas queridas de longe animarão o clima.





Virgem - 23/08 a 22/09





Diminua a velocidade e dê atenção aos sonhos. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Solte a imaginação, pois atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração. Você poderá mudar de planos e aceitar um convite de viagem ou embarcar em novas experiências neste fim de ano. Vênus retrógrado transformará antigos conceitos e derrubará barreiras no amor.



Libra - 23/09 a 22/10





Busque conforto e fortaleça bases afetivas. O Sol iluminará o passado e as relações familiares. Amplie o diálogo, esclareça posições nos relacionamentos próximos e aprofunde vínculos. Vênus retrógrado transformará velhos padrões de comportamento e a maneira de se relacionar. Expresse seu carinho e gratidão à equipe, amizades e pessoas especiais em sua vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Um novo plano de carreira e visão de futuro marcarão o dia. Visualize onde quer chegar e invista nos estudos. Este fim de ano abrirá sua cabeça a novas possibilidades. Acertos e acordos com irmãos e em negociações comerciais estarão em andamento. Encontre as palavras certas e aprofunde relações. Mudanças na maneira de se comunicar terão efeito positivo no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Encerre o trabalho, quebre a rotina e amplie horizontes. Programas culturais, viagem e conexões com pessoas queridas de longe manterão o astral em alta. Pressões financeiras diminuirão gradativamente com renegociação de dívidas ou mudança nos investimentos. O saldo será positivo neste fim de ano, apesar dos desafios. Mude rumos e espere por novas conquistas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Chegou a hora de concretizar as mudanças desejadas no estilo de vida, reunir a família num clima descontraído e relaxar. Vários planetas em seu signo favorecerão novos começos. Escolhas e projeto de vida poderão mudar com Vênus retrógrado. Determine novos objetivos, pesquise opções de investimentos e ligue o radar em novas possibilidades. Poder pessoal em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Demandas das relações anunciam um dia agitado e repleto de carinho nas confraternizações e no amor. Mensagens motivadoras e histórias comoventes tocarão o coração. Participe de projetos sociais com doações e ações solidárias. O encerramento do ano virá acompanhado da finalização de um longo ciclo em sua vida. Expanda a consciência e concretize sonhos.



Peixes - 20/02 a 20/03





A sensibilidade amplificada poderá interferir na sua saúde. Limite compromissos e evite se cansar demais. Algo maior se desenhará para o futuro. Perspectivas positivas na área financeira e na carreira darão tranquilidade. Antigas amizades retornarão. Marque presença nas redes e espalhe boas energias com mensagens de esperança. Cultive o companheirismo no amor.





Por: ROSA DI MAULO