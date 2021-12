HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Lembranças e histórias de família anunciam um dia de muitas emoções. A sensibilidade estará amplificada, evite situações estressantes e encontre tempo para fazer suas coisas em casa. A partir de hoje, o Sol iluminará o futuro e o plano de carreira. Determine metas, planeje investimentos e avalie expectativas. Com Vênus retrógrado, parcerias e negócios serão revistos.





Touro - 21/04 a 2/05





Preparativos de viagem, burocracias e excesso de mensagens anunciam clima agitado, hoje. Você terá muitas coisas diferentes para resolver simultaneamente. Anote informações, cheque detalhes e evite contratempos. Vênus retrógrado dificultará acordos e negociações comerciais. Sorte e oportunidades pelo caminho desenharão um cenário otimista. No fim tudo dará certo!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A partir de hoje, o Sol iluminará mudanças e rumos. Mantenha a privacidade, busque respostas existenciais cultive a paz de espírito. Não faça compras exageradas sem pensar e evite erros de escolha. O dia cobrará calma, não se precipite. Peça conselhos, avalie opções e resolva um assunto por vez. Vênus retrógrado levantará assuntos delicados de convivência na vida íntima.



Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite a passagem da Lua em seu signo para cuidar da imagem, da saúde e da família. A partir de hoje, o Sol trará posicionamentos claros nas relações e consciência das diferenças. Escolhas serão revistas. Transforme padrões e encontre novas maneiras de se relacionar. Conquistas no trabalho. Bom momento para iniciar atividades e assumir hábitos saudáveis.





Leão - 22/07 a 22/08





O dia destacará os sonhos. Encontre tempo para relaxar, meditar e recuperar as forças. O corpo dará sinais de cansaço. A partir de hoje, o Sol iluminará as áreas do trabalho e da saúde. Repense a rotina e a organização cotidiana. Atividades ao ar livre ou viagem perto da natureza serão ótimas opções para equilibrar suas energias. Crie novos projetos e mude seu futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dê atenção às amizades, à equipe e crie uma rede forte ao seu redor. O dia trará maior participação social e exposição pública. A partir de hoje, o Sol iluminará caminhos de maior realização pessoal. Brilhe, conquiste novos espaços e fortaleça a identidade. Carreira em ascensão. Finalize o ano com perspectivas positivas para o futuro e autoconfiança.



Libra - 23/09 a 22/10





Reveja posturas, amplie o diálogo com a família e planeje o futuro. O dia trará projeção profissional, popularidade e planos atraentes para o futuro. A partir de hoje, o Sol iluminará o passado e fortalecerá as bases afetivas. Encare assuntos delicados de convivência e transforme antigos padrões. As comunicações estarão aceleradas. Bom momento para iniciar relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Um convite de viagem ou uma declaração de amor balançará o coração. Talvez você mude opiniões e a maneira de se comunicar. Notícias de longe darão no que pensar. A partir de hoje, o Sol aquecerá as comunicações, aproximará irmãos e esclarecerá dúvidas. Conversas serão produtivas. Responsabilidades familiares e despesas aumentarão. Evite gastos por impulso.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Boas notícias na área financeira manterão o orçamento equilibrado. A partir de hoje, o Sol iluminará as posses, investimentos, recursos e bases materiais. Aposte em soluções originais nas compras e aquisições. Compartilhe sonhos e sentimentos com a família. O dia incentivará mudanças nos padrões de consumo e desapegos. Realize um sonho antigo neste fim de ano.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A entrada do Sol em seu signo inaugurará um novo ciclo de vida. Caminhos e objetivos pessoais ficarão iluminados. Vênus retrógrado não permitirá extravagâncias nas comemorações de fim de ano. Foque nos seus projetos, reveja escolhas e investigue opções de investimentos. Aumento de demandas familiares cobrará organização. Amor com sonhos e diferenças para acertar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Resultados financeiros serão positivos no trabalho. Invista na sua saúde e segurança. A partir de hoje, o Sol convidará à interiorização e ao relaxamento. Bom período para fazer um balanço do ano, finalizar um ciclo e pensar na vida. Confraternizações agitarão o clima. Novas amizades entrarão no radar. Coloque a conversa em dia com amigos e encerre atividades.



Peixes - 20/02 a 20/03





A partir de hoje, o Sol movimentará a vida social. Circule nas redes, troque mensagens com amigos, brilhe, revele seus encantos e curta momentos mágicos no amor. Momento de fortes emoções e de encerramentos. Vênus retrógrado poderá causar ciúmes ou conflito com uma amizade. Reveja escolhas, aumente a autoconfiança e não alimente fantasias negativas.





Por: ROSA DI MAULO