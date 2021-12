HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Decida mudanças e dê um passo maior na direção do futuro. O dia trará mais poder e alianças profissionais. Bom para investir em nova parceria ou assumir maior liderança no trabalho. A vida íntima também passará por definições. Crie planos a dois. Detalhes de um roteiro de viagem trarão entusiasmo. Panorama otimista na carreira e no amor animarão o clima. Novos rumos!





Touro - 21/04 a 2/05





Novas relações abrirão portas na carreira. Ligue o radar nas oportunidades de expansão e plante boas sementes para o futuro. Bom momento para fortalecer a reputação e ganhar poder de influência. Mudanças virão para melhor, planeje detalhes. Conexões com pessoas de outras localidades estarão abertas. Decida uma viagem e comece nova fase na vida íntima.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Novo projeto de trabalho ganhará impulso extra. Conte com ótimas estratégias e colaboradores fiéis. O dia trará segurança nas relações e formalizações. Troque confidências com o par e some forças. Máscaras sociais cairão. Saiba a quem confiar seus segredos e sentimentos. A rotina ficará mais gostosa com novas atividades. Cuide do corpo, da saúde e diminua o estresse.



Câncer - 21/06 a 21/07





Criatividade e soluções originais não faltarão em tudo que fizer hoje. Brilhe nas reuniões de trabalho, defina detalhes e concretize um projeto inovador. O dia trará exposição e sucesso nos empreendimentos. Bom momento para conquistar novos espaços, iniciar relações a aprofundar vínculos especiais. Viagem favorecerá o amor. Curta a natureza e prazeres diferentes.





Leão - 22/07 a 22/08





Mude a rotina e diversifique atividades. Decisões familiares tornarão o cotidiano mais agradável. Bom momento para implantar novos hábitos, equilibrar a saúde e estabilizar as relações. Planos de viagem ganharão força. Elimine pendências do passado e resolva assuntos jurídicos. Notícias de longe motivarão novo projeto. Encerre velhas dinâmicas, cultive a alegria e reinvente a vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Encare negociações delicadas no trabalho e ganhe espaço para os projetos pessoais. Fase aberta nos estudos e no amor. Investigue informações. O dia trará revelações e novidades surpreendentes. Notícias de longe despertarão desejos de mudanças. Amor com clima mágico e conversas instigantes. Se estiver só, poderá se apaixonar intensamente. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





O dia favorecerá decisões financeiras. Acertos com a família, mudanças nos investimentos, compras para a casa e viagem poderão extrapolar o orçamento. Evite gastos por impulso nesta fase. Conquistas no trabalho permitirão melhor planejamento. Comunicações e contatos estarão abertos. Amplie o diálogo com irmãos e pessoas próximas. Amor com mais segurança.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Negociações terão andamento positivo. Firme um contrato, ou ganhe benefícios. O foco nas soluções práticas agilizará o trabalho e as tarefas domésticas. Economizar tempo e dinheiro será a meta principal. Parta para ação e movimente as relações. Você chegará em bons acordos comerciais e familiares. No amor, conversas num tom mais profundo renovarão os sentimentos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Quebre a rotina, reformule o cotidiano e inicie novo ciclo de vida. Fase de realizar sonhos e prezar pela liberdade. Conte com poder pessoal, carisma e ideias brilhantes nos negócios e faça boas aquisições. O dia trará presentes significativos e união familiar. A saúde cobrará atenção. Diminua preocupações e afaste fantasias negativas. Tudo fluirá a seu favor. Siga a intuição.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Mudança de ambiente fará bem ao espírito. Aproveite esta fase que antecede o aniversário para relaxar, fazer um balanço dos últimos tempos e finalizar um longo ciclo. Novas amizades inspirarão mudanças e reformulações no projeto de vida. Boas notícias na área financeira animarão o clima. Conte com empatia nas interações de hoje. Resolva pendências financeiras.





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia trará conquista profissional e financeira. Assuma mais poder, firme um negócio ou lance um projeto inovador. O pensamento se voltará aos temas coletivos e sociais. Fortaleça a posição na equipe e nas redes. Momento delicado na vida familiar cobrará reestruturações. Bom para reformar ou mudar de casa, renovar tecnologias e implantar novos padrões de conforto.



Peixes - 20/02 a 20/03





Ganhe prestígio e projeção profissional. Cenário otimista para o futuro, sucesso na carreira e maior equilíbrio do orçamento darão serenidade. Inicie amizades, ou ingresse num novo grupo. A vida social ficará animada nesta fase. Convite de viagem unirá o útil ao agradável. Oportunidade de negócio ou atividade em outra localidade entrará no radar. Confiança e união no amor.





Por: ROSA DI MAULO