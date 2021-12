HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Viagens terão mais frequência. A partir de hoje, Marte em harmonia com seu signo trará otimismo, prazeres e aventuras. Bom também para finalizar um assunto na justiça, lutar por direitos ou abraçar uma causa social. Conexões internacionais abertas. Espere por notícias motivadoras de longe, nesta semana. Amor com novos planos. Escolhas poderão mudar.





Touro - 21/04 a 2/05





A partir de hoje, Marte incentivará mudanças e finalizações. Aproveite esta semana para formalizar decisões. Novas parcerias ou clientes despontarão no horizonte. O período trará conexões poderosas, prestígio e expansão profissional. Encerre velhos comportamentos. Hora de transformar padrões e ganhar liberdade. Desapegos darão mais leveza e qualidade de vida.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Investigue informações e aprofunde o diálogo com uma amizade próxima, ou com o par. Conversas íntimas fortalecerão vínculos especiais. Conflitos nos relacionamentos poderão vir à tona, a partir de hoje. Do lado positivo, será mais fácil expressar desejos e esclarecer posições. A semana favorecerá novas relações e atividades de grupo. Poder de influência em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





A semana trará sucesso, popularidade e projeção profissional. Espere por ótimos resultados de trabalho e fortaleça sua posição. Acelere a velocidade e aumente a produção. Bom momento também para iniciar uma atividade física, ou tratamento médico e manter a vitalidade em alta. Invista numa rotina saudável. Entendimento nas relações. Aprofunde vínculos. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Conte com maior organização cotidiana e entendimento nas relações de trabalho. A semana trará atitude, decisões de viagem e conquistas pessoais importantes. Bom período para formalizar contratos, planejar inovações e criar projetos. Notícias de longe e convites animarão o clima. Prazer e entusiasmo estarão de volta. Curta as coisas boas da vida e alegre o coração.





Virgem - 23/08 a 22/09





Decisões de assuntos de família, de moradia ou da casa marcarão esta semana. Amplie o diálogo com os filhos, aprofunde relações e planeje mudanças. Hora de fortalecer as bases afetivas e encontrar seu lugar. O Sol iluminará o passado e a história de vida. Amor com clima quente e mais paixão. Embarque em novas emoções, se estiver só. Poder de atração em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





As comunicações estarão aceleradas. Descubra novidades, investigue informações e movimente a vida numa direção mais atraente. Entendimento com a família e planos de viagem garantirão prazeres e aventuras neste fim de ano. Novo envolvimento começará com conversas animadas. Aproveite a semana para marcar presença nas redes e ampliar relações. Segurança no amor!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Fique de olho numa oportunidade de trabalho. A semana trará perspectivas de crescimento financeiro e decisões de investimentos. As comunicações estarão abertas. Pesquise informações e firme bons contratos. Acertos e acordos com irmãos darão tranquilidade. Promova a união familiar e fortaleça as bases afetivas. Transações comerciais terão andamento positivo, negocie.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A entrada de Marte em seu signo trará atitude, poder de decisão e conquistas pessoais importantes. Parta para a ação e comece novo ciclo. O orçamento ficará mais equilibrado, a partir de hoje. Aproveite a semana para planejar compras e investimentos futuros. Bons acordos financeiros garantirão tranquilidade neste fim de ano. Amor com clima quente e estabilidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Mercúrio em seu signo, a partir de hoje, facilitará as comunicações e aumentará seu poder de negociação. Objetivos pessoais ficarão mais claros. Aproveite a semana para resolver assuntos financeiros com a família e estabilizar o orçamento. Escolhas e projeto de vida poderão mudar. Encerre um longo ciclo, diminua a velocidade e relaxe. Poder de atração em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





A vida social será agitada, nesta semana. A partir de hoje, Marte impulsionará novas amizades e acelerará atividades de grupo. Bom período para se posicionar na equipe, marcar presença nas redes e aumentar a exposição. Conflitos com uma amizade ou colega poderão vir à tona. Encare os desafios de frente e esclareça dúvidas. Abrace uma causa e lute pelo bem coletivo.



Peixes - 20/02 a 20/03





A entrada de Marte na área da carreira anuncia conquistas e vitórias. Lance um empreendimento, impulsione novos projetos e assuma maior liderança. A semana trará sucesso profissional e financeiro. Conte com estabilidade e cenário positivo para o futuro. Ingresse num novo grupo e aprofunde amizades. A vida social ficará mais agradável. Some forças no amor.





Por: ROSA DI MAULO