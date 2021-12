HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (1)

Áries - 21/03 a 20/04

Mudanças no papel profissional e no lifestyle darão intensidade ao mês que já começará com decisões de vida e formalizações. Impulsione a carreira com nova associação. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Abra novo caminho ou assuma mais poder na ocupação atual. Defina detalhes de viagem com amigos. Boas notícias de longe. Planos para o futuro no amor.





Touro - 21/04 a 2/05





O dia trará finalizações e recomeços. Aproveite este mês para planejar o futuro e concretizar as mudanças desejadas. Carreira em ascensão. Assuma mais poder e ligue o radar nas oportunidades de expansão. Viagem favorecerá o amor. Explore outras culturas, descubra lugares diferentes e dê sabor de aventura à vida. Crenças poderão mudar. Rompa barreiras.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Momento de solidificar relações, fortalecer amizades e aprofundar vínculos importantes em sua vida. Agilidade e estratégias certeiras impulsionarão o trabalho. Conte com ótimos resultados, visibilidade e prestígio. O mês trará sucesso nos empreendimentos, viagens e maior participação social. Bom para ampliar a presença nas redes e o poder de influência. Entendimento no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Detalhes farão a diferença no trabalho e nos cuidados de saúde. O mês trará conquistas pessoais, novas relações e evolução da carreira. Foque nas soluções práticas e concretize projetos, com determinação. Discipline a rotina e conte com mais organização. Mudanças na maneira de se relacionar e atitude terão efeito positivo no amor e na vida social. Aprofunde vínculos.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuntos de família serão prioridade. Resolva pendências do passado, apoie os filhos e retome atividades que foram interrompidas pela pandemia. Bom para cuidar do corpo, da saúde e do seu equilíbrio. Aproveite este mês para dar uma virada positiva na vida. Fase de reestruturações e mais prazer. Viaje, desenvolva ideias, crie projetos e eleve padrões. Criatividade em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Informações importantes chegarão de vários lados. Estudos, comunicações e transações comerciais movimentarão o dia. Esclareça dúvidas e amplie opções, antes de decisões definitivas sobre um curso ou projeto de trabalho. Estabilidade e segurança contarão pontos nas escolhas. Planeje mudanças com calma. Amor com emoções fortes e mais atitude.



Libra - 23/09 a 22/10





Avalie seus recursos e investimentos. Assuntos financeiros estarão em destaque. Acordos e acertos eliminarão antigas pendências e encerrarão processos do passado. Movimente o trabalho com ideias brilhantes e concretize um projeto inovador. Decisões de hoje darão mais segurança e leveza nos relacionamentos. Pense positivo e desenvolva novas habilidades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Foque nas necessidades pessoais e realize desejos. Contorne instabilidades financeiras com visão de futuro e poder de negociação. Bom momento para firmar um contrato de trabalho e garantir mais estabilidade. Decisões sobre plano de saúde ou tratamento médico serão tomadas com mais segurança. Acalme o coração.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Um pouco de interiorização trará reflexões importantes sobre os caminhos a seguir e novos projetos. Carisma, brilhantismo e poder de comunicação marcarão sua presença nas redes e interações de hoje. Transações imobiliárias estarão aquecidas. O dia favorecerá negócios e acordos financeiros com a família. Aumente a sintonia com a espiritualidade e siga a intuição.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Vida social agitada e atividades em grupo movimentarão o dia. Tome iniciativas nas relações e conquiste novos espaços. Oportunidades comerciais cobrarão respostas rápidas. Na dúvida, siga a intuição que estará mais aguçada nesta fase. Bom também para fazer um balanço dos últimos tempos e encerrar um longo ciclo. Novas amizades. Companheirismo no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Reuniões com a equipe e conversas esclarecedoras com amigos contribuirão com decisões sobre o futuro e escolhas. O dia trará projeção profissional e popularidade. Espere por conquistas na área financeira e carreira. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Sonhos ganharão nitidez. Bom momento para expandir o projeto de vida e renovar estruturas.



Peixes - 20/02 a 20/03





A viagem dos sonhos parecerá mais possível. Planeje o orçamento e investimentos futuros. Fase de sucesso na carreira. Comunicações profissionais estarão aquecidas. Determine metas mais altas e brilhe. Você ganhará maior exposição e poder de influência. Renove conceitos, assuma nova filosofia e conte com a força espiritual para alargar os horizontes. Amor com novos planos.





Por: ROSA DI MAULO