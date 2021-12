Governo do Estado compra dois helicópteros para combater o narcotráfico na fronteira

Aeronaves vão custar R$ 63.592.163,31 para o cofre estadual e devem chegar em abril

Helicóptero modelo esquilo que é idêntico as duas novas aeronaves adquiridas pelo governo do Estado ©CGPA

O governo do Estado comprou mais duas aeronaves para intensificar as ações de combate ao narcotráfico na região de fronteira. Os helicópteros são do modelo esquilo AS350 e custaram USD 11.269.212,00 o que significa R$ 63.592.163,31 ao cofre estadual.





A expectativa é que os helicópteros que farão parte da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) cheguem até abril de 2022. Um ficará na Capital e o outro na base aérea em Dourados, no DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Este, especificamente será ferramenta de apoio para os servidores que atuam no combate ao crime organizado entre Brasil e Paraguai.





A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) já possui um modelo igual a esse. Além dos helicópteros que agregam tecnologia de ponta para o policiamento, também foram adquiridos no contrato acessórios que podem ser instalados na aeronave para a necessidade do trabalho, chamado de retrofit. Os equipamentos garantem a versatilidade de transformar o helicóptero em ferramenta de resgate à auxiliar no combate a incêndios florestais.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Gabriela Couto