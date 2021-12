Governo de MS libera mais R$ 210 mil em emendas parlamentares do deputado Felipe Orro para Saúde e Esporte

deputado Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro anunciou a liberação do pagamento pela Casa Civil, de mais cinco emendas parlamentares de sua autoria destinadas à Saúde nas cidades de Aparecida do Taboado, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Miranda; e para o Esporte e Lazer em Aquidauana. São R$ 210 mil somados ao montante de 25 emendas emendas pagas neste ano (R$ 1.190 milhão), um total de R$ 1.400 milhão que chegam em boa hora para reforçar a economia dos municípios.





"Neste momento priorizamos a atenção na Saúde do Estado. Esses recursos que chegam aos municípios é um alento para os gestores que agora poderão aprimorar os serviços oferecidos a nossa população", comemora Felipe.





Em Aparecida do Taboado, Felipe Orro destinou R$ 40 mil para a compra de oito mesas de cabeceira, seis mesas de refeição, quatro sofás-cama, duas camas hospitalares do tipo infantil elétrica com elevação e seis berços com cuba removivel.





Duas emendas foram destinadas para a compra de veículo, uma para o município de Guia Lopes da Laguna no valor de R$ 50 mil e R$ 40 mil para Ivinhema. Os veículos adquiridos pelas prefeituras deverão atender demandas de pacientes da Saúde.





Já em Miranda, Felipe Orro enviou à Prefeitura o recurso de R$ 40 mil reais para a aquisição de um berço aquecido com leito radiotransparente e laterais escamoteáveis, uma balança digital pediátrica, três detectores fetais de mesa, um foco de luz auxiliar, duas bombas de vácuo e uma incubadora neonatal.





Em Aquidauana, o Dissidente Esporte Clube foi beneficiado com o valor de R$ 40 mil para o investimento nos serviços de lazer, cultura e esporte. Com o recurso o clube vai adquirir dois cronômetros digitais, quatro bolas de vôlei de areia, quatro bolas de Futevôlei, dentre outros equipamentos conforme o plano de trabalho.





Confira as 26 cidades contempladas com emendas parlamentares (exercício de 2020) de Felipe Orro até o momento: Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro e Sonora.





ASSECOM