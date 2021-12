Governador assina convênios para obras de infraestrutura em cinco cidades do Estado

O governador Reinaldo Azambuja assinou convênios de repasses de recursos estaduais aos municípios de Jatei, Iguatemi, Aral Moreira, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste. Os investimentos são em diferentes setores como assistência social, infraestrutura urbana, rodovias, logística e fomento a economia local.





“Ouvimos os prefeitos e definimos as demandas. O mais importante que fizemos nestes sete anos foi recuperar a capacidade de investir em todas as áreas e ter uma gestão municipalista. São obras de infraestrutura, foco na assistência social para ajudar a população que está mais empobrecida. Temos programas como o Pró-Desenvolve, que vai ajudar na construção de centros comerciais, assim como obras para ajudar a economia e gerar empregos”, descreveu o governador.





O prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, ressaltou que se trata de uma parceria de sucesso. “Temos apenas que agradecer ao governador, que tem atendido a todos os prefeitos, discutido nossas pautas para definir as demandas, que a marca da gestão atual. Além das obras, tem o cuidado de atender os mais vulneráveis”.





O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, lembrou que o governador teve o cuidado de sentar à mesa com todos os prefeitos. “Assim se atende as necessidades de cada cidade. A política do governador é trabalhar junto com os municípios, para o Estado crescer junto, respeitando as diferenças locais”.





Semagro





Com a Semagro foram assinados dois convênios para construção de centros de comercialização de produtos da agricultura nas cidades de Jateí e Iguatemi. Assim como a pavimentação de rodovia municipal em São Gabriel do Oeste, que liga a BR-163 a Unidade Produtora de Leitões da Cooasgo.





“Jatei e Iguatemi receberam recursos para construir seus centros de comercialização para agricultura familiar, para ajudar na venda dos produtos, tendo este espaço disponível para vendar diretamente aos consumidores. Já o acesso as granjas da Cooasgo visa melhorar a infraestrutura, para contribuir com a exportação e asism geração de empregos”, destacou o secretário Jaime Verruck.





Sedhast





Com a Sedhast foi liberado recursos para implantar o “Espaço Conviver” em Aral Moreira, que se trata de um centro para atender idosos, assim como apoio ao projeto de capacitação profissional em Ponta Porã, por meio da aquisição de uma unidade móvel.





“São dois convênios que atendem os dois municípios, requisitados pelos prefeitos. A carreta de capacitação em Ponta Porã vai atender pessoas que precisam desta qualificação e o centro Conviver em Aral Moreira visa dar atendimento e atenção aos idosos do município”, disse a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.





Seinfra





A Seinfra firmou convênio com o município de Iguatemi para obra de infraestrutura na chamada “Estrada Velha”, assim como revestimento primário para estrada “Progresso”. Para Ponta Porã foi feito repasse de recursos para obra de pavimentação e infraestrutura urbana do Residencial Ponta Porã.





Além do governador, participaram da solenidade os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Jaime Verruck (Semagro), Elisa Cleia Nobre (Sedhast), Sérgio de Paula (Casa Civil), além do presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa. E os prefeitos Eraldo Leite (Jateí), Lídio Ledesma (Iguatemi), Hélio Peluffo (Ponta Porã), Alexandrino Garcia (Aral Moreira) e o vice-prefeito de São Gabriel do Oeste, Valdeci Malacarne.