Figueirão terá R$ 716 mil para obras de asfalto e R$ 918 mil para esgoto em Mundo Novo

O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu nessa terça (07) a liberação de R$ 1,6 milhão em recursos federais para dois municípios de Mato Grosso do Sul. Desses valores, R$ 716.250,00 do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) para Figueirão e R$ 918.149,35 da Funasa para obras de esgotamento sanitário em Mundo Novo. “Uma ótima notícia que chega para o nosso Estado”, afirmou o senador Nelsinho Trad.





Em Figueirão, o prefeito Professor Juvenal Consolaro (PTB) já estava organizando com a equipe para dar início ao projeto de obras de drenagem e pavimentação de várias ruas. “Eu, particularmente, estou tão feliz com esse comunicado, agradeço muito ao nosso senador. Fizemos essa solicitação em junho”, disse o prefeito.





Segundo o senador Nelsinho Trad, a Funasa liberou a verba para o Governo do Estado que vai atender o município Mundo Novo com obras de esgotamento sanitário. Até o momento, do projeto de R$ 5 milhões, já foram liberados R$ 2,2 milhões. “Cada real investido em saneamento se economiza quatro reais em saúde. Dados da OMS reforçam a importância desses investimentos”, enfatizou o senador.​

