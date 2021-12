Estudante de 20 anos morre atropelada por motociclista em frente a conveniência

Motociclista estaria embriagado; ele foi transferido para hospital de Campo Grande

Uma estudante de 20 anos, identificada como Ellen Vicente, morreu após ser atropelada por um motociclista, que feriu ainda outras quatro pessoas na madrugada deste domingo (5), no município de Nioaque, a 189 km de Campo Grande.





Condutor de uma moto Honda Twister, de 25 anos, que não teve o nome divulgado, estaria sem capacete e pilotava em alta velocidade. Ele ainda estaria sob efeito de álcool. O rapaz foi transferido em vaga zero para hospital em Campo Grande, devido à gravidade dos ferimentos.





De acordo com informações do Jardim MS Notícias, Ellen estava em frente a uma conveniência com amigos, quando foi atropelada. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal por ambulância da Secretaria de Saúde, mas morreu durante o trajeto. Nioaque não possui unidade do Corpo de Bombeiros.





A Polícia Militar teria recebido denúncia do motociclista e estava fazendo rondas para localizá-lo, quando aconteceu o acidente. As outras vítimas foram medicadas e liberadas.





O transporte do motociclista a Campo Grande contou com escolta de uma equipe da PM do Boqueirão. Com a notícia da morte da Ellen, amigos e populares se reuniram em frente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) tentando linchar o autor, sendo solicitado reforço da PM de Jardim que enviou duas viaturas para apoiar a ocorrência.





Ainda conforme o site de notícias da região, a bota que o autor usava foi encontrada próximo ao local do acidente, na qual populares teriam encontrado maconha. O rapaz possuiria passagem na polícia por direção perigosa por influência de álcool.





Ellen era estudante da Escola Estadual Odete Ignêz Resstel Villas Bôas, que postou nas redes sociais sobre o falecimento da jovem. “Hoje acordamos com a triste notícia da perda de nossa querida aluna Ellen. Sexta-feira ela estava conosco, radiante por ser sua formatura de conclusão do Ensino Médio. Muita dor por sua precoce partida”.





