EMPREGOS| Última Funsat Itinerante do ano tem 1,3 mil vagas na Praça do Rádio até 16h

Até as 16h de hoje (17), quem está à procura de emprego pode conferir as 1,3 mil vagas disponibilizadas pela última Funsat Itinerante do ano. Há oportunidades de várias empresas da Capital em diversas áreas, na ação que ocorre na Praça do Rádio. Nesta manhã, dezenas de desempregados já foram ao local. Durante o ano todo, 2.439 pessoas conseguiram emprego por meio da ação.





Com essa, foram 19 edições do projeto da Funsat (Fundação Social do Trabalho) durante o ano. O foco foram os bairros para levar as vagas ao conhecimento de pessoas desempregadas que tinham dificuldades para pagar deslocamentos atrás de uma oportunidade, segundo o diretor presidente da Funsat, Luciano Martins.





“As ações itinerantes começaram em fevereiro. Foi um ano de muita incerteza por conta da pandemia, mas para não onerar essas pessoas dos bairros que tinham que pagar ônibus para deslocarem ao Centro em busca de emprego, nós focamos nas sete regiões de Campo Grande”, disse.





Geralmente, a Funsat Itinerante fica nos Cras (Centros de Referência em Assistência Social). Nos bairros que não tem o centro, a equipe atendeu em escolas. “A gente fica muito satisfeito em ver que as famílias vão poder ter comida na mesa, porque agora tem trabalho”, comentou Luciano sobre as pessoas que foram encaminhadas ao mercado de trabalho.





Desempregado há oito meses, Antônio Marcos Alves Pereira, de 46 anos, foi até a praça em busca de oportunidades hoje. “Fui dispensado do trabalho de segurança patrimonial do Banco do Brasil, onde trabalhei por nove anos. Minha esposa também está desempregada. O sustento vem de bicos que faço como segurança e motorista, com diárias em torno de R$ 120 a 160”, conta.





Vagas - Das 1.345 vagas oferecidas hoje, 551 não exigem experiência e 76 são para pessoas com algum tipo de deficiência. Somente o Grupo Pereira, está ofertando 150 vagas para o supermercado Comper e o Fort Atacadista, segundo o coordenador regional de Gente e Gestão do grupo, Gilmar Garcia.





“Em 2021, foram 530 contratações por meio da Funsat Itinerante, mas o grupo contratou 1.476 pessoas no total. As principais vagas são para repositor, operador de caixa e empilhadeira e auxiliar de perecíveis. Essas vagas não exigem escolaridade completa, apenas que a pessoa esteja cursando o ensino médio”. O piso salarial é de R$ 1.255 e a maioria das vagas é para segundo turno, das 14h às 22h.





O coordenador explica que o ano inteiro as pessoas interessadas podem procurar alguma das lojas para entregar o currículo. Com 19 lojas na Capital, o grupo dá prioridade ao primeiro emprego e para pessoas acima de 40 anos.

