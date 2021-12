EMPREGOS| MP abre inscrições para seleção de estagiários com bolsas de até R$ 1,8 mil

Vagas são para estudantes de ensino médio, superior e pós-graduação

Fachada do Ministério Público de Mato Grosso do Sul ©Kisiê Ainoã

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) recebe até dia 24 de janeiro as inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível médio, ensino superior e pós-graduação. Com bolsa auxílio de até R$ 1,8 mil por mês.





As inscrições devem ser feitas até às 23h59 do dia 24 de janeiro de 2022, horário de MS, no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), responsável pelo concurso. A taxa é de R$ 80 para candidatos com pós-graduação, R$ 40 para graduados e R$ 20 para ensino médio.





Para alunos de pós-graduação, a bolsa auxílio é de R$ 1,8 mil, para estudantes de direito o valor é de R$ 743,91, para outros cursos de graduação é de R$ 855,50 e para estudantes do ensino médio é de R$ 646, 88.





As vagas de pós-graduação estão disponíveis para alunos em cursos de especialização, mestrado ou doutorado que sejam bacharéis em Direito ou graduados em Administração; Área Ambiental (Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Florestal, Geografia (bacharelado), Geologia e Gestão Ambiental); Área de Tecnologia da Informação (Ciência de Dados e Big Data Analytics; Desenvolvimento Orientado em Objetos em Java; Design Instrucional; Engenharia de Software.





Além de Gestão em Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Tecnologia da Informação para Estratégia e Negócios; Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Java; Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação; Computação Forense e Perícia Digital); Arquitetura e Urbanismo; Audiovisual; Ciências Contábeis; Comunicação/Jornalismo; Design Gráfico; Economia; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Estatística; e Serviço Social e possuam pós-graduação em áreas correspondentes.





Já para graduação as vagas são para acadêmicos de Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Segurança de Informação; Serviço Social; Sistema de Informação; Sistema para Internet; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.





E para ensino médio é preciso ter 16 anos e estar matriculado em uma instituição regular de ensino. A prova escrita está prevista para o dia 13 de fevereiro e terá 4 horas de duração, sendo aplicada em 53 cidades.













Por Ana Paula Chuva





