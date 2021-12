EMPREGOS| Inscrição para Censo 2022 abre nessa quarta-feira (15)

Inscritos para pesquisas canceladas em 2020 e 2021 podem pedir devolução da taxa pelo site do IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deve abrir as inscrições para o processo seletivo para compor o Censo 2022, amanhã (15), no período da manhã e período segue até o dia 29 de dezembro..





O Instituto vai oferecer 207 mil vagas em todo o país, mas ainda não foi divulgado o número de vagas que serão disponibilizadas em Mato Grosso do Sul.





Treinamento - O treinamento do Censo 2022 começou no dia 06 de dezembro em Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro. Cerca de 60 representantes estaduais estão sendo capacitados para transmitir as informações essenciais sobre a operação censitária às equipes que vão atuar em suas regiões. Mato Grosso do Sul tem dois representantes no treinamento que termina nessa sexta-feira (17).





Novo processo seletivo - As inscrições nos processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para a seleção de 2022 e os interessados deverão fazer nova inscrição e pagar a taxa para participar do novo processo seletivo. O cronograma de inscrição ainda será divulgado pelo Instituto.





No dia 03 de dezembro o IBGE iniciou a devolução da taxa de inscrição aos candidatos do processo seletivo simplificado do Censo 2021, cancelado em outubro. O pedido de reembolso deve ser feito pelo candidato no Portal do IBGE, e o valor será restituído em até 40 dias após a solicitação.





A orientação também vale para os inscritos no processo seletivo do Censo cancelado em 2020.





