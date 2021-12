EMPREGOS| Funtrab oferece 936 oportunidades para esta sexta-feira (9)

Interessados devem realizar o agendamento do atendimento pelo aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores’

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, está com 936 vagas de emprego para esta sexta-feira (10). Entre as oportunidades, são oferecidas 39 vagas para ajudante de carga e descarga, 75 vagas para auxiliar de linha de produção e 2 vagas para Fiscal de prevenção de perdas PCD (Pessoa com deficiência).





Para evitar filas e aglomerações, o órgão disponibiliza um aplicativo para agendamento de atendimento. Baixe no celular o aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”, para Android e IOS.





Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.









Por: Ranziel Oliveira





***