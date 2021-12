EMPREGOS| Energisa abre vagas na Capital e cidades do interior de MS

Além da remuneração, concessionária oferece planos de saúde, previdência, vale alimentação e outros

Energisa fornece energia elétrica a 74 municípios do Estado

A Energisa, concessionária de energia elétrica, está com vagas de emprego abertas em Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul. A empresa fornece energia para 74 dos 79 municípios do Estado.





A empresa, aliás, é primeira do setor elétrico brasileiro a ocupar uma posição no Linkedin Top Companies entre as mais desejadas pelos brasileiros para se trabalhar e construir carreira, está com vagas abertas, em Campo Grande e no interior do estado.





As oportunidades são para todos os interessados que atendam os pré-requisitos das vagas, incluindo pessoas com deficiência.





O Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal e está em busca de pessoas em sintonia com os valores da companhia, como o respeito pelos clientes, vontade de inovar e transformar a realidade das regiões de atuação da empresa.





“Nossas vagas são para todas as pessoas. A Energisa acredita em um ambiente plural, em que todos possam exercer seus talentos e se desenvolver profissionalmente”, comenta Luciana Marteningue, Consultora de Gestão de Pessoas da Energisa, em Mato Grosso do Sul. "Aqui, a Energisa é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking do instituto Great Place To Work", complementa Luciana.





O salário oferecido depende do cargo, experiência e formação. Além da remuneração, o funcionário tem direito a planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.





Como se candidatar





As vagas de emprego podem ser acessadas na plataforma de carreiras da Energisa em https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa . Neste endereço, o interessado pode selecionar o estado e a cidade de interesse. Lá, estarão informações sobre pré-requisitos, atividades e a opção para se inscrever para a vaga. E se não tiver a vaga desejada, no momento, o interessado já pode cadastrar o currículo, que a Energisa entrará em contato. Pessoas com Deficiência também podem se candidatar.





Reconhecimento





Atualmente, a Energisa Mato Grosso do Sul conta com mais de 1,4 mil colaboradores e é uma das principais em geração de emprego e renda. No setor elétrico, a Energisa se destaca pela inovação, com foco na sustentabilidade, qualidade dos serviços prestados e segurança. E é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.





ASSECOM