EMPREGOS| Com inscrições até janeiro, Petrobras abre concurso com salários de R$ 11 mil

Este é o primeiro processo seletivo da Petrobras em mais de três anos e provas serão em fevereiro

A Petrobras abriu inscrições até dia 5 de janeiro de 2022 para concurso público que selecionará 757 profissionais para cargos de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Todas as vagas são para profissionais de nível superior júnior para os quais não é requerida comprovação de experiência prévia. A remuneração mínima inicial é de R$ 11.716,82.





Este é o primeiro processo seletivo da Petrobras em mais de três anos. As provas estão previstas para dia 20 de fevereiro de 2022.





As vagas são para profissionais com formação nas áreas de ciência de dados, análise de sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), engenharia ambiental, engenharia de petróleo, engenharia de equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), engenharia de processamento, engenharia civil, engenharia de segurança de processo, engenharia de segurança do trabalho, engenharia naval, análise de comércio e suprimento, análise de transporte marítimo, geofísica (física, geologia), geologia, economia e administração.





Os convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da Petrobras.





A instituição organizadora do processo seletivo público será o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.





O valor da taxa de inscrição é R$ 79,83. Informações sobre as inscrições, o edital completo, número de vagas para cada área, cidades de provas, requisitos e remuneração podem ser consultados no site da Petrobras.





Segundo o gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras, Juliano Loureiro, a realização do concurso está alinhada às constantes avaliações que a empresa faz do quadro de pessoal considerando as estratégias de negócio. Além disso, atende à necessidade da empresa de buscar novos talentos, sobretudo para carreiras de cientista de dados, analistas de sistemas e engenharias.









Por Agência Brasil