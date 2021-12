Emenda do deputado Lídio Lopes beneficia 150 alunos de escola rural em Campo Grande

No ano letivo de 2022 os alunos da escola municipal José do Patrocínio terão ar-condicionado em todas as salas de aula. A benfeitoria foi adquirida através da emenda parlamentar do deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) que destinou o recurso após observar a necessidade de propiciar mais conforto aos alunos durante as atividades na escola.





A escola está situada na zona rural de Campo Grande e atende hoje cerca de 150 alunos da educação infantil até o 9º ano. “É com grande alegria que recebemos em nossa escola a emenda do deputado que sempre esteve presente na nossa comunidade, era uma demanda antiga e por isso agradecemos a ele e a Deus por esse atendimento”, salienta a diretora Milena Sacchuchi.





Segundo o deputado, esse recurso é fruto do seu trabalho como parlamentar. “Hoje tenho a satisfação de cumprir mais este compromisso feito com esta comunidade, garantindo assim maior conforto aos estudantes”, disse Lidio Lopes. Durante os seus mandatos como deputado estadual, Lidio Lopes bateu recorde na proposição de emendas parlamentares que somaram mais de R$ 6 milhões destinados para atender os municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos são distribuídos da seguinte forma: 60% para a saúde; 20% para a assistência social, estendendo ações também para as áreas da segurança pública, bem como da agricultura familiar; e 20% para a educação, esporte e cultura.





ASSECOM