Em mais de 40 locais, vacinação contra Covid segue em Campo Grande nesta quarta-feira (29)

Os imunizantes serão aplicadas no drive-thru do Albano Franco, na Seleta e em unidades de saúde.

Em mais de 40 locais, Campo Grande segue com a aplicação da 4ª dose da vacina para pessoas com alto grau de imunossupressão, nesta quarta-feira (29). Pessoas que tenham tomado a primeira dose da vacina da Janssen até 30 de julho e a segunda dose das demais vacinas até 29 de agosto podem tomar a dose de reforço.





Pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias também podem garantir o reforço na imunização.





A vacinação contra a Covid-19 tem início a partir das 12h na Seleta, que tem previsão de encerramento às 16h45. Às 12h30, começa a aplicação dos imunizantes no drive-thru do Albano Franco, que terá atividades até às 18h. As unidades de saúde vacinam das 13h às 16h45.





Segunda dose





A segunda dose também é aplicada na capital de MS nesta quarta-feira. Confira quem pode garantir o imunizante:

Pessoas que tomaram a 1ª dose de Astrazeneca/Oxford/Fiocruz até 29 de outubro;

Pessoas que tomaram a 1ª dose de Comirnaty-Pfizer até 9 de dezembro;

Pessoas que tomaram a 1ª dose de Coronavac/Sinovac/Butantan até 8 de dezembro.

Primeira dose





Lembrando que qualquer pessoa acima de 12 anos pode procurar um dos pontos de imunização para tomar a primeira dose e garantir o início do ciclo de imunização contra a Covid-19.





Veja os horários e pontos de imunização em Campo Grande:













Por Rafaela Moreira, g1 MS