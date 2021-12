Eduardo Riedel: ‘Ter sua casa é um direito de todo cidadão’

Emoção marca entrega de 128 unidades habitacionais em Nova Andradina

A emoção e o sentimento de alegria foram unânimes, mas um gesto chamou a atenção, na manhã Do último dia 16, durante a entrega de unidades habitacionais do Condomínio Residencial Nova Andradina, em Nova Andradina.





Deficiente auditiva, Maria Silene do Nascimento elevou as suas mãos com gesto de gratidão ao entrar pela primeira vez em seu apartamento novo e emocionou a todos. “Ela não podia expressar com palavras a alegria, mas deu pra ver a felicidade no rosto dela”, disse o governador Reinaldo Azambuja. “O que emociona a gente, é ver a emoção da dona Maria. Nos deixa motivados a continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul”, emendou o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel. Para ele, “ter sua casa é um direito de todo cidadão’.





Maria Silene é uma das 128 famílias contempladas com uma unidade habitacional. Muitas delas deixaram no passado a vida de aluguel. É o caso do cadeirante Luciano de Lima Costa, que pagava R$ 400 de aluguel. “Moro de aluguel com minha esposa. Já tem anos e anos que estou na fila esperando, um sonho antigo que hoje se concretizou. É bom sair do aluguel”, afirmou.





Na fila para ser contemplada há mais de dez anos, Joana da Encarnação Sampaio, 45 anos, também vivia de aluguel. “Agora vou conquistar meu apartamento. É uma coisa que esperava há muito tempo, é muito bom”, disse. Aos 51 anos, Denise Gregório da Silva, ainda mora com a mãe por não ter condições de pagar aluguel. Ela é uma das contempladas e está realizando um sonho: “Graças a Deus, estou realizando o sonho da casa própria. Estou muito feliz!”.





O empreendimento faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida – FAR e foi contratado em 2018 com o custo total de R$ 11.481.152,88. Os apartamentos possuem 47,02 metros quadrados de área privativa, composto por 2 quartos, sala, cozinha, circulação, banheiro e lavanderia. O condomínio conta com guarita, quiosques, churrasqueira, sala do sindico e centro comunitário. Cada morador tem direito a uma vaga de estacionamento e 34 são destinadas aos visitantes.





Reinaldo Azambuja destacou que a entrega só foi possível por ter sido construído “a várias mãos”. O governador recordou a ajuda do ex-ministro Carlos Marun na transferência do patrimônio da União para o Município e agradeceu a equipe da habitação Estadual e Municipal, no empenho para a garantia do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). “Nós construímos com os municípios uma grande parceria”, disparou.





Para Eduardo Riedel, a maior alegria de estar à frente de uma secretaria de Infraestrutura é poder terminar um empreendimento e entregar uma unidade habitacional. “O sonho que cada família carrega ao poder receber uma chave. O governador Reinaldo desde o início do mandato colocou claramente uma linha de trabalho: temos que administrar o Estado para as pessoas”, disse.





O secretário ainda falou das demais entregas do Governo do Estado no município. “Entregamos a estrada, assinamos uma série de repasses na área da saúde, assinamos a autorização para poder perfurar poço e mais 3.300 ligações de esgotamento sanitário. O Estado tem feito obras nos 79 municípios, de saneamento, com o objetivo de não ter nenhuma residência, no prazo de 8 anos, sem ligação para esgotamento sanitário”, pontuou.

O prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia, destacou que o momento é de gratidão. “Precisamos agradecer muito ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário Eduardo Riedel. Além dessa inauguração a assinatura de vários convênios na área de saúde”, disse. Desde o início da gestão de Reinaldo Azambuja, em 2015, Nova Andradina já recebeu um total de R$ 266,3 milhões em investimentos do Governo do Estado.





Participaram do evento os secretários Eduardo Riedel, Eduardo Rocha e Geraldo Rezende; a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmos Avessani Lopes; o deputado estadual Marçal Filho; além de prefeitos e vereadores, entre outras autoridades.









ASSECOM