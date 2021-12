Eduardo Riedel: ‘No seus 86 anos, Dourados comemora R$ 1 bilhão em obras do Governo do Estado’

Ações do Governo do Estado transformaram o município em canteiro de obras nos últimos 7 anos









Dourados faz aniversário nesta segunda-feira (20) e o município tem a comemorar. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul tem realizado investimentos que transformam o município em um verdadeiro canteiro de obras. Somente na área de infraestrutura mais de R$ 1 bilhão foram aplicados nos últimos sete anos em Dourados por meio do trabalgo do Governado Reinaldo Azambuja e do Secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel.

São novas obras com serviços voltados para a segurança e saúde, além de avenidas e vias públicas recuperadas e novos acessos que encurtam distância, ajudam a salvar vidas no trânsito e melhoram a qualidade de vida dos douradenses.





Área Central





Somente no centro, as obras de recapeamento já passam de 60 quilômetros de extensão, a distância aproximada entre Dourados e Caarapó. O pavimento é feito para durar. Por isso, em boa parte das obras o asfalto antigo é completamente retirado e dá lugar a um novo, com espessura de 3 cm a 5 centímetros. A previsão de conclusão dos trabalhos é em junho de 2022. Ao todo, R$ 23 milhões estão sendo aplicados na obra, valores que movimentam a economia local, já que 90% de tudo que é aplicado nas obras é adquirido dentro do Estado. Em uma época de crise econômica causada pela pandemia, o recapeamento gera ainda 200 empregos diretos.





Avenidas





O Governo do Estado também já investiu R$ 22 milhões na modernização das principais avenidas de Dourados. Foram R$ 10 milhões para recapear oito quilômetros da Avenida Hayel Bon Faker; outros R$ 7, 3 milhões para restauração da Weimar Gonçalves Torres; mais R$ 11 milhões de investimentos na revitalização da Marcelino Pires; e R$ 3 milhões para a Rua Joaquim Teixeira Alves.





A avenida Hayel Bon Faker foi revitalizada em quase toda sua extensão: da avenida Marcelino Pires até o Trevo da Bandeira na BR 163 - que dá acesso aos municípios de Caarapó e Ponta Porã. A via foi totalmente reestruturada com alargamento da pista e remodelação dos canteiros centrais. A avenida também recebeu asfalto e sinalização novos, além de drenagem urbana para prevenir os alagamentos em períodos de chuva. A obra foi viabilizada com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul) no valor de R$ 10.340.949,12.





Coronel Ponciano





Uma das avenidas mais perigosas no trânsito de Dourados, a Coronel Ponciano, que será duplicada pelo Governo do Estado nos próximos meses, deverá reduzir em 50% o número de acidentes. A estimativa é da diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados (Agetran), Mariana Neto, responsável pela elaboração do projeto.





A duplicação da via será da BR-163 até a rua Palmeiras, imediações do cemitério Municipal, trecho de aproximadamente 2,7 km. Da rua Palmeiras até a avenida Marcelino Pires, percurso de 1,5km, será feita revitalização, pois não há espaço para duas pistas.





MS 162





Em Dourados, os trabalhos de pavimentação da MS-162 chegam à fase final, com 72% das obras executadas, faltando apenas a sinalização horizontal e vertical, cercamento e plantio de grama nas laterais. A previsão é de entrega das obras na primeira quinzena de novembro.





Panambi





Obras de pavimentação asfáltica na rodovia MS- 477 realizam um sonho aguardado há mais de meio século no Panambi. Agora o distrito passa a estar interligado à área urbana por meio do asfalto. A via dá acesso à Perimetral Norte “Ivo Anunciato Cersósimo” e aos municípios de Itaporã, Douradina, Fátima do Sul, Campo Grande e Ponta Porã.





MS 156





O Governo do Estado avança nas obras de duplicação da MS 156, em Dourados. A obra tem 7,3 km de extensão e liga a BR 163, no trevo do DOF, até o Distrito Industrial do Município. Ao todo, 80% das obras estão executadas. O projeto também prevê a construção da passarela de pedestres, o que vai mudar a dinâmica do tráfego, dando mais segurança aos moradores e também aos motoristas. Estão sendo investidos mais de R$ 26 milhões para execução das duas obras.





Novas escolas





O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está investindo R$ 10,4 milhões na revitalização completa de escolas de Dourados. São obras de acessibilidade, pintura, readequações na parte elétrica e hidráulica e reformas gerais. O objetivo é garantir mais segurança e conforto aos alunos quando puderem retornar às aulas presenciais. Estão recebendo melhorias as escolas: Antônia da Silveira Capilé, Floriano Viegas Machado e Alício Araújo. Na escola Escola Menodora Fialho Figueiredo as obras levam investimentos de R$ 5 milhões.





Saneamento