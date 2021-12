Dupla Victor Gregório e Marco Aurélio faz show hoje no Dourados Brilha 2021

Apresentação acontece na Praça Antônio João e faz parte das comemorações do Aniversário da Cidade

A dupla Victor Gregório e Marco Aurélio fará apresentação neste domingo (19), no Dourados Brilha 2021, que é promovido pela Prefeitura de Dourados. A carreta show está estacionada na Praça Antônio João, onde desde sexta-feira (17) está acontecendo as apresentações musicais de artistas regionais e a presença do Papai Noel. Os shows fazem parte das comemorações do Aniversário da Cidade. Venha festejar com a gente!!





O Dourados Brilha 2021 é uma realização da Prefeitura em parceria com as empresas : Sanesul, Coamo, Unigran, São Bento, Fiems, Douraglass, Bradesco, Sicredi, Ambev, Planacom, Comid, Pax Primavera, Engepar, Grupo Valor, Saad Lorenzini, Câmara Municipal, Governo do Estado, Sesi, DZM Eventos e Cerrado Brasil.





19/12 – PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO

Missa na Catedral Imaculada Conceição DJ WEX Vilela e Marco Aurélio Dupla Victor Gregório e Marco Aurélio (FCMS).





