DOURADOS| Prefeitura promove show de Natal para alunos das escolas municipais

Espetáculo musical foi direcionado para as crianças, que moram na Zona Rural e utilizam o transporte escolar

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), promoveu nos dias 16 e 17 de dezembro, um show de Natal com cortejo natalino e a chegada do Papai Noel para as crianças das escolas municipais, que moram na Zona Rural e utilizam o transporte escolar. Os dois dias de evento foram realizados no período da tarde no Jorjão e os estudantes lotaram o espaço.





De forma lúdica, o espetáculo musical apresenta o verdadeiro sentido do Natal, o espírito natalino.





“Trouxemos essa grande apresentação para nossos alunos para finalizar as atividades do ano letivo de 2021 e desejar um feliz natal para todas as famílias que compartilharam deste ano conosco”, afirma a secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes.





O show, composto por várias coreografias e famosas canções natalinas, teve aproximadamente 20 minutos de duração. A apresentação contou com sonorização e luzes, que deixaram o espetáculo ainda mais interessante para os pequenos.





ASSECOM





***