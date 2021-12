DOURADOS| Prefeitura avança nas negociações e garante leitos UTI Covid

A Prefeitura de Dourados está em fase final de negociação para garantir abertos os 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) utilizados para o tratamento da Covid-19 no município. A negociação se fez necessária porque o Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal de Grande Dourados) deve desativar os leitos.





“Não deixaremos que Dourados fique sem leitos de UTI Covid-19. Caso seja necessário, nós vamos assumir integralmente essa responsabilidade, seja em hospitais conveniados ou no Hospital da Vida. Mesmo com o arrefecimento da pandemia no município, fato que pode ser constatado por meio do avanço da vacinação na nossa cidade, que é divulgado diariamente no vacinômetro e a diminuição do número de casos de Covid-19, que pode ser constatado no boletim Covid-19, entendemos que devemos ter um mínimo de leitos disponíveis para a população”, afirma o prefeito Alan Guedes.





O fechamento dos leitos de UTI utilizados para o tratamento da Covid-19 pelo Hospital Universitário da UFGD, é uma decisão da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), que é responsável pelo HU (Hospital Universitário) administrativamente.





A EBSERH começou em todo o Brasil um processo de descredenciamento de leitos de UTI Covid via SUS por falta de demandas, já que o número de casos confirmados de Covid-19, felizmente, está baixo.





Em Dourados estava previsto o fechamento dos leitos de UTI Covid via SUS em outubro. No entanto, o prefeito Alan Guedes esteve em Brasília conversando com a direção da EBSERH nacional e conseguiu garantir com essa tratativa, mais dois meses de ativação, que seriam até o mês de dezembro.





ASSECOM