DOURADOS| Município ganha base da Guarda Ambiental e nova sede do Procon hoje

Procon volta a atender na sede oficial, na avenida Joaquim Teixeira Alves, 772

No dia do aniversário da cidade, Dourados inaugura a base da GMA (Guarda Municipal Ambiental) e a nova sede do Procon, dois órgãos fundamentais à população. Os novos espaços fazem parte do planejamento da gestão para atender dois pedidos antigos.





Fundada em 2019, a GMA não tinha um local apropriado, segundo a comandante Liliane Graziele Céspedes Nascimento, o posto funcionava junto à Defesa Civil e no posto do Ceper do Jardim Flórida, de forma improvisada. Agora, a unidade será na rua Cafelândia, no espaço da Feira “João Totó Câmara”, no Jardim São Pedro. “Veio em excelente momento, e representa o reconhecimento do trabalho realizado pela Guarda Municipal. O trabalho da equipe acontece em conjunto com outros órgãos municipais, estaduais e federais que visam à defesa do meio ambiente”, pontuou.





Fica a cargo da Ambiental ações que visem, por exemplo, a proteção de mananciais e unidades de conservação ambiental do município, coibição de casa e pesca ilegais, exploração de produtos florestais sem licença de autoridade competente, ação em ocorrências ambientais, entre outras funções.





Da mesma forma, a nova sede do Procon vem para atender uma demanda da população. “Há mais de um ano o serviço de Proteção ao Consumidor funcionava em local provisório. Agora a equipe passa a atender na sede oficial, na avenida Joaquim Teixeira Alves, 772, com espaço adequado para servidores e usuários”, explicou o prefeito Alan Guedes.





Ao todo, em 2021 as equipes do Procon atenderam 3.384 pessoas. Com o recesso de fim de ano, as atividades serão retomadas no novo endereço no dia 3 de janeiro, uma segunda-feira.









ASSECOM