DOURADOS| Município comemora 86 anos de emancipação nesta segunda-feira (20)

Município chega ao 86º aniversário em meio à crise, mas com esperança de salto no desenvolvimento

Monumento ao Colono simboliza o desenvolvimento de Dourados com a colonização agrícola

Maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, Dourados (a 251 km de Campo Grande) comemora 86 anos de emancipação nesta segunda-feira (20). Fundada em 20 de dezembro de 1935 quando fazia parte do município de Ponta Porã, a antiga São João Batista de Dourados tem hoje pelo menos 225,4 mil habitantes, segundo a mais recente estimativa do IBGE.





Polo regional na prestação de serviços, principalmente de saúde, educação e comércio, Dourados atende área formada por 33 municípios de Mato Grosso do Sul, onde vivem pelo menos 900 mil pessoas. É a capital não oficial da antiga Colônia Agrícola Nacional de Dourados, projeto de reforma agrária do Governo Getúlio Vargas e que trouxe desenvolvimento à região.





Dourados teve por muitos anos o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) de Mato Grosso do Sul, mas foi superada por Três Lagoas e atualmente é o terceiro no Estado em riquezas.





Assim como ocorreu em 2020, no primeiro ano da pandemia da covid-19, Dourados comemora mais um aniversário em meio à crise que atinge o País e, por extensão, a administração municipal.





No primeiro ano de mandato, o prefeito Alan Guedes (PP) enfrenta problemas semelhantes da antecessora Délia Razuk. O mato toma conta de áreas públicas e até de canteiros centrais por falta de equipes de limpeza.





O contrato temporário com empresa terceirizada venceu no início do segundo semestre e até agora a prefeitura não conseguiu fazer outra licitação. Na semana passada, o processo licitatório em andamento foi mais uma vez suspenso pelo município para corrigir erros no edital.





A prefeitura também enfrenta dificuldade para livrar a cidade dos buracos. As vias dos bairros e até da área central continuam esburacadas e o problema só aumenta com o período de chuvas. As únicas avenidas e ruas em boas condições foram recapeadas recentemente pelo Governo do Estado.





Pelo menos uma boa notícia no aniversário de Dourados: o problema da iluminação pública, outro gargalo da administração municipal, começou a ser resolvido com a terceirização do serviço. A expectativa da prefeitura é que a manutenção esteja completa nos próximos meses.





Mesmo com o momento difícil da cidade, em 2021 pelo menos Dourados comemora aniversário com decoração de Natal na Praça Antônio João. A prefeitura também retomou o projeto Dourados Brilha, com atrações para lembrar o aniversário e as festas natalinas.





Esperança – Apesar dos “tempos bicudos”, o prefeito Alan Guedes está otimista com o desenvolvimento de Dourados nos próximos anos. A maior aposta da atual administração é o ambicioso projeto de desenvolvimento de 50 milhões de dólares (284 milhões de reais).





O projeto já aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia tenta obter financiamento de 40 milhões de dólares do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata). Os outros 10 milhões de dólares serão a contrapartida do município.





No projeto de 38 páginas, a prefeitura detalha de que forma vai usar o dinheiro para investimentos em saneamento urbano, meio ambiente, mobilidade e desenvolvimento urbano, infraestrutura administrativa e fortalecimento institucional. Segundo Alan Guedes, se o financiamento for aprovado, o investimento vai colocar Dourados em “outro patamar” de crescimento e sustentabilidade.





“As expectativas são boas. No dia 17 de janeiro começam as negociações sobre as bases contratuais com o banco [Fonplata], isso já supera mais uma fase dentro do Ministério da Economia e depois o projeto vai para o Senado. Estamos muito confiantes que esse dinheiro vai sair”, disse o prefeito Alan Guedes ao Campo Grande News.





Alan Guedes cita entre os projetos incluídos no pacote a transformação de toda a extensão de avenidas como Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves, Weimar Gonçalves Torres e General Osório. “O traçado será mantido, mas a ideia é mudar completamente os canteiros e calçadas para inclusão de novos modais, como espaço para a bicicleta”.





Segundo o prefeito, a topografia de Dourados favorece o uso da bicicleta e cabe ao município incentivar esse meio de transporte. Atualmente existem poucas ciclovias na cidade.





Alan Guedes disse que também faz parte do projeto do Fonplata a construção do Centro de Artesanato Indígena (Dourados tem quase 20 mil moradores em 3 aldeias), a revitalização do Teatro Municipal e da Usina Velha e a construção da Via Parque do Córrego Paragem.

Ano difícil – Prefeito mais jovem da história de Dourados (completa 36 anos no dia 25 deste mês), Alan Guedes foi eleito em novembro de 2020 de forma surpreendente, derrotando nas urnas o atual deputado estadual José Carlos Barbosa (DEM), candidato que reuniu em seu palanque os principais caciques da política sul-mato-grossense.

Alan Guedes

Mas o primeiro ano de mandato não foi fácil para o advogado que antes de ser eleito prefeito foi vereador por dois mandatos em Dourados. “As coisas não caminharam na velocidade e na forma como gostaríamos”.





Alan afirma que “não tapa o sol com a peneira”, não acha que está “mil maravilhas”, reconhece ter pela frente muitos desafios, mas diz notar “muitas diferenças” se comparar com o mesmo período do ano passado.





“Na parte interna [prefeitura], estamos equilibrados financeiramente, com as folhas em dia, pagamento da folha de janeiro garantido, diferente do ano passado quando só conseguimos quitar a folha de dezembro [deixada pela antecessora] no mês de fevereiro. Isso gerou efeito cascata e causou outras dificuldades, como o processo de limpeza pública, muitas áreas sem licitação, sem contrato para compra de remédios e merenda”, disse Alan Guedes.





Segundo ele, atualmente a máquina administrativa “está andando”, com tapa-buraco sendo feito nos bairros e no centro e retomada do programa Dourados Brilha para comemorar o aniversário e o Natal na cidade e nos distritos. “A limpeza pública não é como a gente deseja, mas está sendo feita, principalmente na área central”, avaliou.





Por: Hélio de Freitas, de Dourados