Domingo será de tempo instável, com chuva e máxima de 36ºC em MS

Termômetros podem marcar entre 22º a 29º em Campo Grande

Com mínimas de 22ºC, Mato Grosso do Sul terá tempo instável neste domingo (19), já que apresenta risco de tempestades m vários lugares do Estado. Em Campo Grande, os termômetros ficarão entre 22º e 29º, com risco de chuvas fortes.





Em Dourados, a temperatura deve variar entre 22º e 33º, também com risco de chover, mas em Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai, o tempo ficará um pouco mais aberto - temperaturas variam entre 23º e 36º e o céu deverá ficar ensolarado e com nuvens.





No leste sul-mato-grossense, a estimativa é de chuvas fortes em Paranaíba - com temperaturas variando entre 22º e 29º. Já em Três Lagoas, céu aberto e termômetros entre 20º e 30º.





No norte do Estado, Sonora pode chover forte e os termômetros vão variar entre 22º e 29º. Por fim, na região do Pantanal, Porto Murtinho deverá enfrentar calor de 25º a 32º, com risco de tempestade, e Corumbá estará entre 25º e 30º, também com chance de chuva forte.





As informações foram obtidas com base no Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado a Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).





Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios do Estado.

















Por Guilherme Correia