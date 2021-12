Domingo será de muito calor com máxima de 41ºC e chuva isolada

As pancadas de chuva são esperadas a partir do fim da tarde e início da noite, conforme o Inmet

O domingo amanheceu com céu aberto em Campo Grande, mas previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na Capital e na maioria das cidades do Estado. O dia deve ser de muito calor com máxima de 41ºC em Bonito, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Campo Grande nesta manhã de domingo ©FRANCISCO BRITTO

Em Campo Grande e Sonora, as máximas serão de 35ºC, em Coronel Sapucaia e Coxim 36ºC, em Rio Verde de Mato Grosso 37ºC, em Caarapó, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Dourados e Chapadão do Sul 38ºC, em Paraíso das Águas, Corumbá, Água Clara, Sidrolândia e Jardim 39ºC, Bonito 41ºC.





As pancadas de chuva são esperadas a partir do fim da tarde e início da noite. As instabilidades devem se concentrar nos municípios das regiões pantaneira (Corumbá e Porto Murtinho), centro-norte (Campo Grande e Sonora), sudoeste (Dourados e Sete Quedas) e leste (Paranaíba e Três Lagoas).





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimadas para alguns municípios do Estado.













Por Viviane Oliveira