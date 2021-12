Domingo deve ser de chuva em todo o Mato Grosso do Sul

Inmet emitiu alerta para municípios do oeste e sudoeste; máxima chega aos 37ºC

O domingo (12) em Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva para todas as regiões. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia terá alta nebulosidade e condições para chuva a qualquer hora.





“Há probabilidade de chuvas de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 80 Km/h devido a passagem de um cavado em médios níveis, ao transporte de umidade em baixos níveis, aliado ao aquecimento diurno”, explicou a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.





As instabilidades vão deixar as temperaturas mais amenas. Na Capital terá sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para Bela Vista, Caracol, Corumbá, Jardim, Ladário e Porto Murtinho. A chuva pode ser de 20 a 50 milímetros, acompanhada de ventos entre 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Campo Grande nesta manhã de domingo ©FRANCISCO BRITTO

Os termômetros em Campo Grande oscilam entre 23ºC e 30ºC. Em Coxim e Três Lagoas, o dia começa com 23ºC e a tarde terá máxima de 35ºC.





Dourados registra temperaturas entre 24ºC e 35ºC. Já em Ponta Porã, a mínima é de 24ºC e a máxima não passa dos 31ºC. E em Corumbá, os termômetros ficam entre 24ºC e 37ºC.





Por Adriel Mattos