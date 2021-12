Disputa acirrada pela última etapa do estadual de beach tennis

Terminaram neste domingo, 12, as disputas pelo Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis 2021. O Corumbá Open de Beach Tennis, realizado no município, que fica cerca de 430 km da capital, encerrou, com 80 jogos, o calendário da Federação da modalidade do estado esse ano.





De acordo com o diretor de comunicação, Arthur Mário, foram cerca de 700 jogos nas etapas realizadas este ano. “Por conta da pandemia, as etapas foram reduzidas. Tivemos a primeira etapa em Campo Grande, depois em Bonito e a agora em Corumbá, encerrando o Circuito, que é realizado desde 2012 pela Federação, que já programa uma um torneio especial para março de 2022, quando a entidade, primeira a desenvolver a modalidade no estado, completa 10 anos.” Conta Arthur.





As etapas reuni ram mais de 600 atletas de Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Bonito, Jardim, Bela Vista, Dourados, Aquidauana, Presidente Prudente em São Paulo, Umuarama no Paraná e até do país vizinho Bolívia.

O Corumbá Open de Beach Tennis, teve como campeões, na categoria principal, Luzelia Oliveira e Victória Brandão no feminino e João Vitor Ramos e José Gabriel no masculino. Já entre os intermediários, Cristina Fleming e Thamiris Franco no feminino e Gilberto Neto e Eduardo Aguiar no masculino. Entre os iniciantes, Caroline Louvet e Glauce Melo faturaram o título feminino e Danilo Aguiar e Kauã Zeballos no masculino.

A etapa definiu ainda os melhores atletas da temporada. Pela categoria principal, Eva Regina segue no topo do ranking feminino e Jailson Paz o masculino. Pela categoria B, Jéssica Ferreira e Victória Brandão entre as mulheres e, Edilson José da Silva, entre os homens. Já pela categoria C, Ana Medeiros e Henrique Ueda foram os melhores do ano.

A Federação vai definir nos próximos dias, o calendário 2022, que terá etapas em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Três Lagoas entre outros municípios.























ASSECOM