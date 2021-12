“Destaque do Ano”, Urandir Fernandes trouxe prosperidade para MS em plena pandemia

O empresário Urandir Fernandes de Oliveira segurando a homenagem ©Nilson Figueiredo/O Estado Play

O empresário Urandir Fernandes de Oliveira recebeu na manha de hoje (16) o prêmio “Destaques do Ano”. Das mãos da comunicóloga Marinalva Pereira, o ato representou a última entrega de homenagens do ano, mas não a menos importante.





As ações sociais por meio do Ecossistema Dakila, que promove pesquisas em diferentes áreas do conhecimento – entre medicina, genética, antropologia e até astronomia –, contribuíram para a prosperidade da comunidade sul-mato-grossense, mesmo com a calamidade econômica e social que a pandemia de COVID-19 trouxe de 2020 para cá. Inclusive, este é o mote do Prêmio Destaques do Ano: homenagear aqueles que fizeram a diferença.





Os trabalhos em MS, no Brasil e até em solo internacional, com a novíssima filial em Dubai, nos Emirados Árabes, vieram a calhar no segmento científico e no âmbito social. Como afirma o próprio presidente da associação e homenageado desta quinta-feira.





“O destaque confirmou aquilo que nossa família sente no coração: estamos no caminho certo. Seja em inovação ou geração de emprego, além das parcerias formadas, tudo isso é voltado para os nossos associados espalhados pelo mundo”, detalhou Urandir.





E finalizou dizendo: “meu agradecimento ao Jornal O Estado MS e à rádio FM Cidade Morena pelo prêmio. Em especial, o carinho e atenção de Marinalva pela homenagem a mim e para o Ecossistema Dakila”.





