Deputado Rinaldo ressalta o trabalho da Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar

O auditório da UEMS recebeu um público especial para prestigiar a apresentação do Programa Sociocultural Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Familiares e amigos assistiram as apresentações que marcaram a formatura da turma de 2021.





Para o deputado estadual Rinaldo Modesto, projetos sociais como da Polícia Militar, que oferece atividades culturais no contraturno das aulas, colaboram com a formação das crianças. "As atividades oferecidas por projetos como os desta linda orquestra, tiram as crianças do ócio, afastam das drogas e também enriquecem culturalmente, oferecendo uma oportunidade de revelar talentos que muitas vezes estão escondidos dentro de cada uma destas crianças e desses jovens", ressaltou o deputado que é parceiro da Banda Sinfônica Mirim da PMMS e já encaminhou emenda parlamentar no valor de 50 mil reais para serem investidos na banda.





Desde 1995, milhares de famílias já foram contempladas com o aprendizado e a profissionalização de músicos. Atualmente o projeto é coordenado pelo maestro e Subtenente QPM-1/Músico Ozéias Evangelista, sendo auxiliado pelos sargentos Osman Carlos de Matos, Ademir Silva Costa, Eliane Matias Silva, cabo Edson Veiga, soldado Andréia e colaboradores civis cedidos pela Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania do Município de Campo grande.

ASSECOM