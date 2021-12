Deputado Rinaldo avalia 2021 de forma positiva e se diz otimista para 2022

deputado estadual Rinaldo Modesto

"Apesar de ter sido um ano difícil devido aos impactos causados pela pandemia da Covid-19, 2021 também trouxe diversos motivos para agradecermos a Deus por muitas conquistas". Esta é a opinião do deputado estadual Rinaldo Modesto, que avalia o ano que estamos encerrando de forma muito otimista. Para ele, mesmo em um momento tão difícil o empenho de cada cidadão sul-mato-grossense gerou bons resultados. O parlamentar ressalta que "Mato Grosso do Sul se manteve saneado financeiramente, fez uma excelente campanha de vacinação, mas principalmente, a população pode testemunhar a interação entre os poderes de forma harmoniosa, o que permitiu que as ações do Poder Público beneficiassem mais rapidamente a população".





No que diz respeito ao andamento do trabalhos da da Assembleia Legislativa, mesmo com as sessões acontecendo de forma virtual, o expediente da Casa de Leis não foi prejudicado, mas ao contrário, houve um ganho significativo na produtividade do expediente interno.





Além disso, Rinaldo salienta que projetos de lei importantes do Poder Executivo, tramitaram e foram aprovados em regime de urgência, o que segundo ele "garantiu benefícios para a população como o Refis, o projeto de lei que zera conta de energia elétrica para famílias carentes e o de reajuste geral dos salários dos servidores públicos estaduais" e ressalta que isso demonstra o empenho de todos os deputados estaduais, beneficiando o cidadão de forma mais rápida".





Para Rinaldo as expectativas para o próximo ano são muito boas. "Penso que no ano que vem teremos muitas oportunidades excelentes: acredito que os números da pandemia estarão ainda melhores no que diz respeito ao enfrentamento da doença, teremos eleições gerais e o eleitor vai poder analisar como seus representantes reagiram ao período atípico que vivemos e vamos poder escolher alguém que tenha sensibilidade com as pessoas e um olhar especial ao social, mas principalmente, acredito que também teremos muito mais maturidade para darmos valor a nossa saúde e aos nossos entes queridos. Perdemos muitas pessoas por causa do Coronavírus, então a mensagem que eu deixo para todos nós é que devemos aproveitar para estarmos perto de quem amamos. Que tenhamos todos nós um final de ano de amor, união e pensamento positivo para vivermos dias melhores", completou Rinaldo Modesto.





ASSECOM