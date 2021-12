Deputado Marçal acompanha governador na entrega de recursos em Maracaju

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) cumpriu agenda nesta sexta-feira (10) em Maracaju, junto com o governador Reinaldo Azambuja, o secretário Eduardo Riedel e o prefeito Marcos Calderan, na entrega de recursos nas áreas de saúde e de educação.





O compromisso ocorreu na Câmara de Vereadores, onde foi assinado repasse de R$ 1,2 milhão para o Fundo Municipal de Saúde, liberado R$ 300 mil para o Hospital Soriano Corrêa da Silva e detalhado os repasses estaduais para a Caravana da Saúde em Maracaju.





Também na Câmara, foi liberado verba para o curso de Agronomia da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Maracaju, no valor de R$ 475,1 mil em bolsas para professores que vão dar aulas, além de R$ 600 mil para a contratação do SENAI por três anos para realização de aulas laboratoriais e R$ 600 mil para apoio em despesas de alimentação, combustível e hospedagens por seis anos.





Maracaju é o maior produtor agrícola do Estado e o curso de Agronomia vai ajudar a aperfeiçoar o setor. "É uma excelente oportunidade para garantir mais profissionais para a região e desenvolver cada vez mais Mato Grosso do Sul, que tem o agronegócio como carro chefe da economia", disse Marçal durante discurso em solenidade na Câmara.





Ele lembrou dos trabalhos que já desenvolveu pelo município como deputado federal e estadual ao longo das duas últimas décadas. O mais recente foi neste ano, com destinação de recursos para aquisição de laboratórios móveis de informática para as escolas municipais. Em 2017 Marçal entregou à população o Centro Esportivo "Osvaldo Benedito Rodrigues", complexo que conta com pista de caminhada, pista de skate, dois campos de futebol suíço, duas quadra de vôlei de areia, piscina, banheiro, vestiário e parque infantil, um verdadeiro cartão de visita das famílias.





Marçal Filho também destinou recursos para ampliação e reforma da Apae, para construção de quadra esportiva do bairro Cambaraí e garantiu recursos para construção de moradias do conjunto habitacional Nestor Muzzi, além de emendas para obras de drenagem em vários bairros da cidade, que posteriormente receberam asfalto. Ainda garantiu recursos para a implantação e revitalização da avenida Mário Corrêa e da Clínica de Especialidade Médica (obra em finalização).





ASSECOM





