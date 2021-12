Deputado Felipe Orro solicita ao Senai a abertura de cursos profissionalizantes em MS

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao SENAI/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), estudos para a realização de uma programação de exposições (máquinas e simuladores) e abertura de cursos profissionalizantes em todas as cidades do Estado em que o sistema possua escolas. De acordo com o parlamentar, essa é uma grande oportunidade para a população de complementação de conhecimentos, conforme as mudanças tecnológicas e organizacionais em andamento no Estado.





"É primordial a capacitação de mão de obra para o meio industrial, principalmente neste momento, onde aos poucos vem ocorrendo a retomada da economia. 0 próprio Sistema já realizou exposições neste contexto em Campo Grande, e foi um grande sucesso entre a população. Frente ao atual cenário do País e de nosso Estado, acreditamos que seja válida a abertura de cursos e a realização das exposições, para incentivar a profissionalização dos sul-mato-grossenses", justifica o deputado.





O pedido foi encaminhado ao presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/MS), Sérgio Marcolino Longen.

Alunos do Senai/MS ©DIVULGAÇÃO











ASSECOM