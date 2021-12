Deputado Amarildo Cruz volta a pedir ao governo criação de restaurante solidário

"Somarmos esforços para amparar as famílias mais carentes do Estado”, disse Amarildo na tribuna

Durante reunião com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na manhã desta terça-feira (7), o deputado Amarildo Cruz (PT) reiterou o pedido para criação de restaurantes solidários em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, como forma de enfrentamento à fome.





“Pedi ao Governo do Estado que busque efetivamente medidas para implantação dos restaurantes solidários. O projeto foi executado em outro governo e teve resultado. Temos o apoio de todos os parlamentares, no sentido de somarmos esforços para amparar as famílias mais carentes do Estado”, disse Amarildo, na tribuna.





Em resposta, o governador informou que existem projetos em estudos para a implantação dos restaurantes solidários, inclusive com o apoio do Senac. Amarildo também destacou a importância do pacote de projetos encaminhados pelo Governo do Estado, que beneficiarão 141 mil famílias em situação de vulnerabilidade social ( veja aqui ).





“Fazer uma concessão em favor dos mais frágeis, dos mais necessitados, em vulnerabilidade extrema significa que o Estado está a fazendo sua parte. Reconhecemos o esforço do Governo do Estado para amparar os segmentos mais frágeis da sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.





Por: Heloíse Gimenes