Deputada Mara Caseiro solicita a construção de parque infantil em estádio municipal de Caarapó

A construção de um parque infantil no Estádio Municipal Carecão, em Caarapó foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), ao governador Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel e ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul. O pedido foi feito durante sessão desta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





Conforme o vereador Odirlei Luiz Longo, o Pipoca, o atual parquinho do estádio municipal está com sua estrutura bastante desgastada. “Os brinquedos são antigos e quebrados, fatores que oferecem enormes riscos às crianças”, disse ele.





A situação de perigo ainda se agrava, segundo o vereador, com o fato de o estádio ter grande capacidade de lotação. “O Carecão tem capacidade para quatro mil pessoas e é muito importante para a prática e eventos desportivos regionais. Devido ao grande movimento de pessoas, faz-se necessário a revitalização ou a construção de novo parque infantil”, afirmou ele.

Na solicitação, a deputada ressaltou que o lazer é fundamental para o desenvolvimento das crianças no processo de socialização. “Com certeza esse parque infantil trará grande benefício para toda coletividade, motivo pelo qual, peço que seja prontamente atendido”.









ASSECOM